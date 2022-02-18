Сергей Дик: военная сфера находится под пристальным вниманием. И это благодаря тем, кто пытается раскачать ситуацию

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Именно военная сфера сейчас находится под пристальным вниманием. И это благодаря не нам, а тем, кто пытается раскачать эту ситуацию и вызвать военную истерию. Завтра Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко будут задействованы в таком мероприятии, как военное сотрудничество. Они присутствуют на определенных мероприятиях, на учениях. Я думаю, мы еще завтра узнаем (более подробно) насколько важно, насколько успешно осуществляется сотрудничество именно в военной сфере. В данный момент это очень важно всем нашим так сказать партнерам и всему миру будет показано, что союз двух государств является гарантом мира, стабильности во всем мире. Прежде всего в регионе.

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