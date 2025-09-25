Мороз: БелАЭС – самый безопасный проект, более совершенных технологий нет
Начинаем сегодня с темы, которая, безусловно, будет задавать мировые тренды не просто на ближайшие годы – на многие десятилетия. И в этом смысле Глобальный атомный форум в Москве, в котором принимает участие и Александр Лукашенко, в полной мере оправдывает свое название, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот международный форум, в котором участвуют представители более ста стран, проводится впервые и приурочен к 80-летию атомной промышленности России – нашего главного союзника и партнера в этой особенной отрасли. И именно на этом акцентировал внимание наш Президент, отметив, что «в непростые времена именно Россия раскрыла для нас самую закрытую область».
И вот Беларусь в мировом клубе государств, которые используют мирный атом для экономики. Эти «двери» для нас открылись в 2023-м. Путь к этому решению, учитывая нашу историю, был долгим и непростым. Но мы в тесном сотрудничестве с «Росатомом» это сделали. А безусловный приоритет – безопасность станции. Проект, по которому возводилась БелАЭС, самый успешный, а технологии – наиболее совершенные. Сегодня их масштабируют и в других местах.
Таким образом, Беларусь получила собственную суперсовременную атомную станцию и приобрела уникальные компетенции и опыт. И вот уже сегодня мы задумываемся о строительстве второй АЭС. Кстати, Александр Лукашенко анонсировал это как одну из тем предстоящей двусторонней встречи с Владимиром Путиным. Она также в графике рабочего визита Александра Лукашенко в Россию.
Но вернемся на Глобальный атомный форум. Эта площадка, безусловно, отражает мировой интерес к этой уникальной сфере. Национальные ядерные программы разрабатывают даже те страны, где еще несколько лет назад противились экологически чистой энергии, а некоторые и вовсе бесцеремонно политизировали эту чувствительную область экономики.
Собственно, одна из задач масштабной атомной недели – выработать общую коллективную стратегию развития надежной, экологически чистой, безопасной и эффективной энергетики. В том числе на московской международной площадке обсуждается и сотрудничество в освоении мирного атома в интеграционных форматах – ШОС и БРИКС. И эти темы тоже близки Минску.
Наша коллега Алена Сырова передает из Москвы.
Очень многолюдно, очень специфично, очень масштабно и очень красиво. Вот что для начала нужно знать об атомном форуме в Москве. Посвящен он 80-летию важнейшей отрасли России и проходит в рамках Мировой атомной недели. В центре всего, само собой, «Росатом». Из 28 реакторов, которые возводятся в мире сегодня, 22 силами этой компании. Спросите, причем здесь мы? Ответ на экране.
Наш павильон на выставке и наша АЭС (в миниатюре – в Москве, в реальности – в Островце) – лучшая реклама «Росатома».
Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:
В Беларуси реализован самый безопасный проект АЭС. Поколение 3+. Это самый успешный проект «Росатома», в настоящий момент более совершенных технологий, масштабируемых для реализации на внешнем периметре, нет. Этот уровень безопасности, который мы достигли, очень высокий. Подробности.
Эксперты говорят о том, что сегодня атомная отрасль переживает ренессанс. Станции строят или хотят построить даже там, где еще недавно за это осуждали других. В подтверждение несколько цифр. На «АТОМЭКСПО» в 2009-м было представлено 25 стран. В этом году собрали 118. Высокие гости – лидеры государств, глава МАГАТЭ. Прилетел в Москву по поводу и наш Президент. БелАЭС и развития сопутствующих отраслей без его настойчивости и решимости точно не было бы. Но начал визит Александр Лукашенко не с глобалей, а с частностей, не менее важных.
На ВДНХ Президент первым делом посетил белорусский павильон. Витрина страны за последние годы значительно преобразилась. Но прежде чем глава государства оценил экспозицию, обстоятельные переговоры с премьер-министром Эфиопии.
– Добрый день.
– Рад вас приветствовать, господин Президент.
Эта далекая и очень интересная страна важна. Не только для Беларуси. Крупный игрок на Африканском континенте, член БРИКС. Страна с развитым АПК и одной из самых растущих экономик Африки. Мы готовы быть полезными. Но чтобы быть эффективными, нужно проработать четкий план. С этого Президент и начал.
«Надо доводить товарооборот до серьезных объемов» – Лукашенко провел встречу с премьером Эфиопии.
Чем славится Беларусь, гость мог не только услышать, но и увидеть. В павильоне наше настоящее и прошлое. Александр Лукашенко также осмотрел его, но в ускоренном темпе, потому как его уже ждали в высокой компании.
Глава «Росатома» лично провел экскурсию для руководителей государств, рассказал о нюансах сферы. За круглым столом уже публично все заинтересованные делились своим видением – дальше, чем только атомной недели. Владимир Путин сосредоточился на цифрах и фактах. Вот, пожалуй, один из самых символичных.
Владимир Путин, Президент России:
Первое решение в Советском Союзе по развитию атомной энергетики состоялось 28 сентября 1942 года, когда шла Отечественная война и еще не были известны результаты самого, может быть, драматического периода Великой Отечественной войны. Шла Сталинградская битва, она не закончилась, а Государственный комитет обороны принял решение об организации работы по урану. Работа началась.
Президент России уверен: помимо технологий, их станции отличаются и подходом – никакого колониалистического подхода при строительстве на экспорт. Подтверждение тому – белорусский опыт. Наш Президент акцентировал внимание на времени, в которое проходит этот беспрецедентно открытый форум. И поддержал коллегу.
Лукашенко на атомном форуме: «У России сегодня нет секретов в самой секретной отрасли». Читайте здесь.
А ведь когда принималось решение о строительстве БелАЭС, потом ее возведение и приемка, только ленивый не критиковал задумку. Потому совершенно справедливы слова искренней благодарности Александра Лукашенко тем, кто не прогнулся под инфошумом, давлением и сложностями, а просто сделал свое дело. Честно сделал.
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