Мороз: БелАЭС – самый безопасный проект, более совершенных технологий нет

Начинаем сегодня с темы, которая, безусловно, будет задавать мировые тренды не просто на ближайшие годы – на многие десятилетия. И в этом смысле Глобальный атомный форум в Москве, в котором принимает участие и Александр Лукашенко, в полной мере оправдывает свое название, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот международный форум, в котором участвуют представители более ста стран, проводится впервые и приурочен к 80-летию атомной промышленности России – нашего главного союзника и партнера в этой особенной отрасли. И именно на этом акцентировал внимание наш Президент, отметив, что «в непростые времена именно Россия раскрыла для нас самую закрытую область».

И вот Беларусь в мировом клубе государств, которые используют мирный атом для экономики. Эти «двери» для нас открылись в 2023-м. Путь к этому решению, учитывая нашу историю, был долгим и непростым. Но мы в тесном сотрудничестве с «Росатомом» это сделали. А безусловный приоритет – безопасность станции. Проект, по которому возводилась БелАЭС, самый успешный, а технологии – наиболее совершенные. Сегодня их масштабируют и в других местах.

Таким образом, Беларусь получила собственную суперсовременную атомную станцию и приобрела уникальные компетенции и опыт. И вот уже сегодня мы задумываемся о строительстве второй АЭС. Кстати, Александр Лукашенко анонсировал это как одну из тем предстоящей двусторонней встречи с Владимиром Путиным. Она также в графике рабочего визита Александра Лукашенко в Россию.

Но вернемся на Глобальный атомный форум. Эта площадка, безусловно, отражает мировой интерес к этой уникальной сфере. Национальные ядерные программы разрабатывают даже те страны, где еще несколько лет назад противились экологически чистой энергии, а некоторые и вовсе бесцеремонно политизировали эту чувствительную область экономики.

Собственно, одна из задач масштабной атомной недели – выработать общую коллективную стратегию развития надежной, экологически чистой, безопасной и эффективной энергетики. В том числе на московской международной площадке обсуждается и сотрудничество в освоении мирного атома в интеграционных форматах – ШОС и БРИКС. И эти темы тоже близки Минску.