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В Минске включают отопление – начнут с потребителей первой очереди

25 сентября 2025 17:44
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В Минске начали включать отопление, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске включают отопление – начнут с потребителей первой очереди-2

25 сентября батареи станут горячими у потребителей первой очереди – в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях, библиотеках, музеях, гостиницах... Такое решение приняла мэрия с учетом погодных условий. На очереди – подача тепла в дома и квартиры, если средняя температура воздуха три дня подряд составит 8 градусов тепла.

В Минске включают отопление – начнут с потребителей первой очереди-4

Андрей Садовский, заместитель начальника управления – начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
В связи с принятием решения будут подключены объекты первой категории. Всего по городу Минску это чуть более 300 объектов. Энергоснабжающие организации готовы к запуску системы отопления города. Потребители первой категории будут подключены в течение нескольких дней. Подготовка организаций города к началу отопительного периода уже развернулась с окончания прошлого. Все работы были запланированы, финансированием обеспечены.

В 2024 году отопительный сезон в Минске начался 4 октября и оказался самым коротким – 196 дней. В 2025 году столица заранее подготовилась к марафону горячих батарей.

# Отопительный сезон

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