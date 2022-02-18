«Мы делаем то, что считаем нужным делать». Путин ответил на вопрос об Украине

Новости Беларуси. Беларуси и России надо совместно противостоять экономическому давлению. Об этом 18 февраля заявил Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А, «Коммерсант», понятно. Волнует, сколько я буду Президентом. Пожалуйста.

– Вы недавно сказали, что если Запад продолжит быть агрессивным, то вы будете вечным Президентом. В связи с этим: как оцениваете на сейчас шансы белорусского народа потерять вас? Просто мне кажется, что они все более и более ничтожны. И вопрос к президенту России: Владимир Владимирович, как вы пережили вторжение России в Украину позавчерашней ночью?