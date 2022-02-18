«Это не что иное, как недобросовестная конкуренция». Что корреспондент СТВ спросила у Лукашенко и Путина?

Новости Беларуси. Беларуси и России надо совместно противостоять экономическому давлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 18 февраля заявил Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле. Вопросы с подковыркой, но главам государств к таким не привыкать. Пользуясь возможностью, все же детализируем, о каких контрсанкционных мерах договорились.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Вы в своих выступлениях упоминали ту санкционную войну, которая развязана против нас, против вас, и мы видим, что планомерно давление усиливается. Из последнего – закрытие транзита калийных удобрений. России все грозятся превентивными санкциями, которых вы доселе не видели. В связи с этим вопрос: Александр Григорьевич, вы упоминали, что был принят ряд каких-то решений, распоряжений буквально во время переговоров, каким вы видите возможное антисанкционное противодействие?

Владимир Путин, президент России:

Вот это санкционное давление, во-первых, оно является абсолютно нелегитимным. Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом, заботятся только тогда, когда им это выгодно. Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями в Украине, или нет такого повода – он будет найден, потому что цель в другом, цель – затормозить развитие. В данном случае – России и Беларуси. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные нелегитимные ограничения, и это не что иное, как недобросовестная конкуренция.