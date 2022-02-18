Владимир Путин: «Киев не исполняет Минские соглашения»

Новости Беларуси. Беларуси и России надо совместно противостоять экономическому давлению. Об этом 18 февраля заявил Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, президент России:

Затронули с Александром Григорьевичем и непосредственно проблематику внутриукраинского конфликта. Процесс урегулирования по-прежнему буксует, не помогают, несмотря на все наши усилия и контакты на уровне советников лидеров стран «нормандского формата», наши консультации по этому вопросу с партнерами.

Киев не исполняет Минские соглашения и, в частности, категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договоренностей по внесению изменений в Конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и амнистии – по всем ключевым вопросам Минских соглашений. Констатировали с Президентом Беларуси, что залогом восстановления гражданского мира в Украине и снятия напряженности вокруг этой страны является выполнение Минских договоренностей.

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