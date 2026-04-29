Новости по тегу #Олаф Шольц

Мерц сообщил, что подвергается таким нападкам, как ни один канцлер до него.
Шольц рассказал о предложении Вашингтону ради «Северного потока – 2».
Во втором туре голосования он получил 325 голосов.
Теперь предстоит очередная задача со звездочкой – сформировать правительство. Срок поставлен амбициозный – до 20 апреля. Только вот для этого придется сколотить коалицию из прошедших в Бундестаг сил. А это будет сделать непросто.
Досрочные выборы были назначены на 23 февраля после того, как Бундестаг вынес вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу.
Накануне в эфире немецкого телеканала состоялись предвыборные дебаты между основными кандидатами в канцлеры ФРГ. Одна из этих персон станет у руля одного из крупнейших государств ЕС.
В то время как претенденты от оппозиционных партий, «Альтернативы для Германии» и «Христианско-Демократического союза», обходят действующего канцлера сразу на несколько пунктов.
Новые данные соцопросов – это тревожные данные для канцлера ФРГ. Подавляющее большинство, 9 из 10 респондентов, не верят в возможность политического прорыва социал-демократов.
В конце декабря 2024 года Шольц также заявлял о своем желании вновь провести переговоры с Путиным.
По оценкам экспертов, сейчас Германия переживает трехлетний период отсутствия экономического роста, чего не было с 1940-х.
Сохранит ли Шольц власть? По мнению экспертов, ему вряд ли это удастся.
Он отметил, что и так Германия оказывает Киеву самую большую в Европе военную помощь.
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