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Новости по тегу #Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Мерц рассказал, что его в соцсетях травят больше, чем Шольца
29 апреля 2026 14:15

Канцлер ФРГ Мерц рассказал, что его в соцсетях травят больше, чем Шольца

Шольц подтвердил предложение Вашингтону снять санкции с «Северного потока – 2»
22 ноября 2025 10:18

Шольц подтвердил предложение Вашингтону снять санкции с «Северного потока – 2»

Фридрих Мерц избран канцлером Германии во втором туре голосования
06 мая 2025 17:51

Фридрих Мерц избран канцлером Германии во втором туре голосования

Провал Шольца и победа блока ХДС/ХСС – как прошли парламентские выборы в Германии
24 февраля 2025 17:25

Провал Шольца и победа блока ХДС/ХСС – как прошли парламентские выборы в Германии

В Германии начались досрочные выборы в Бундестаг
23 февраля 2025 08:39

В Германии начались досрочные выборы в Бундестаг

В ФРГ состоялись предвыборные дебаты между основными кандидатами в канцлеры
17 февраля 2025 16:57

В ФРГ состоялись предвыборные дебаты между основными кандидатами в канцлеры

Опрос: 16% немцев готовы отдать свои голоса за Олафа Шольца
09 февраля 2025 13:35

Опрос: 16% немцев готовы отдать свои голоса за Олафа Шольца

Опрос: Олаф Шольц стремительно теряет доверие избирателей
20 января 2025 07:08

Опрос: Олаф Шольц стремительно теряет доверие избирателей

Шольц приветствует планы Трампа встретиться с Путиным
12 января 2025 10:27

Шольц приветствует планы Трампа встретиться с Путиным

Германия переживает крупнейший экономический кризис со времён Второй мировой войны
03 января 2025 17:13

Германия переживает крупнейший экономический кризис со времён Второй мировой войны

394 депутата ФРГ проголосовали против политики Олафа Шольца
17 декабря 2024 16:50

394 депутата ФРГ проголосовали против политики Олафа Шольца

Шольц отказался помогать Украине в ущерб безопасности Германии
17 декабря 2024 08:32

Шольц отказался помогать Украине в ущерб безопасности Германии