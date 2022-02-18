Владимир Путин: «То, что мы делаем в сфере интеграции, даёт отдачу, конкретную отдачу»

Владимир Путин, президент России:

Активно развивается экономика. Я посмотрел, все-таки солидный рост: 38 даже с лишним – и почти 35 миллиардов долларов оборот. Это, конечно, очень хороший показатель, говорит о том, что то, что мы делаем в сфере интеграции, дает отдачу, конкретную отдачу: за этим же стоят рабочие места, и уровень жизни людей, заработной платы. Поэтому мне думается, что мы действуем, движемся в абсолютно правильном направлении. Все это сегодня пообсуждаем, спасибо вам за то, что приняли приглашение.

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