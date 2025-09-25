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Лукашенко – Путину: мы готовы помогать строить атомные станции и в других странах мира

25 сентября 2025 17:49
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Тема, которая, безусловно, будет задавать мировые тренды не просто на ближайшие годы – на многие десятилетия. И в этом смысле Глобальный атомный форум в Москве, в котором принимает участие и Александр Лукашенко, в полной мере оправдывает свое название, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – Путину: мы готовы помогать строить атомные станции и в других странах мира-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А вам, Владимир Владимирович, спасибо за науку, спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством. Не жалея никаких секретов, соблюдая международные права, принципы. Готовы действовать и дальше. И не только в Беларуси, но и на международной арене, помогая строить станции. Мы умеем уже делать все. Если бы вы рассказали Сергею Кириенко, что мы уже умеем делать, он бы вряд ли поверил. Мы не можем только реактор сварить, сделать его. Это уже ваши компетенции. И не надо. 

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# АЭС # АЭС в Беларуси # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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