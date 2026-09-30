Новости по тегу #Эммануэль Макрон

С таким заявлением Макрон выступил на экономическом форуме в Мадриде.
Поводом для упреков стала поддержка Макроном обвинений Эстонии в адрес России – причем, как подчеркивает Филиппо, без предъявления каких‑либо доказательств.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что конфликт в Украине не должен завершиться капитуляцией перед Россией.
По данным СМИ, одна из бомб была заложена в мусорном баке, а другая – в автомобиле.
Членство Украины и Молдовы в ЕС на саммите G7 не обсуждают.
Макрон: операция был проведена в Атлантическом океане при поддержке британской стороны и других партнеров.
Видео содержит фрагмент заявления Медведева 29 мая.
Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом и Францией в частности.
По словам президента Франции, еще 3 военных получили ранения и были эвакуированы.
Мерц с юмором отреагировал над планы Макрона отправить авианосец на Ближний Восток.
Официальный представитель МИД РФ: президент Франции также мог задаться вопросом о том, мог ли быть к нему применен иранский сценарий.
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