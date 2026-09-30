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Новости по тегу #Эммануэль Макрон

Макрон: ЕС лишил себя преимущества, отказавшись от газа из РФ
30 сентября 2026 13:42

Макрон: ЕС лишил себя преимущества, отказавшись от газа из РФ

Филиппо раскритиковал политику президента Франции: «Он сам хочет войны»
29 сентября 2026 18:44

Филиппо раскритиковал политику президента Франции: «Он сам хочет войны»

Макрон сделал неожиданное заявление о капитуляции Киева
15 июля 2026 08:27

Макрон сделал неожиданное заявление о капитуляции Киева

В Дамаске прогремели взрывы рядом с отелем, где остановился Макрон
07 июля 2026 10:50

В Дамаске прогремели взрывы рядом с отелем, где остановился Макрон

Во Франции стартует саммит G7 – десятки тысяч противников устроили массовые погромы
15 июня 2026 16:46

Во Франции стартует саммит G7 – десятки тысяч противников устроили массовые погромы

Макрон рассказал о задержании в Атлантике шедшего из РФ танкера
01 июня 2026 06:34

Макрон рассказал о задержании в Атлантике шедшего из РФ танкера

«Это пока цветочки»: Медведев опубликовал ИИ-видео с посланием европейцам
30 мая 2026 13:06

«Это пока цветочки»: Медведев опубликовал ИИ-видео с посланием европейцам

Лукашенко и Макрон провели телефонный разговор по инициативе французской стороны
24 мая 2026 13:31

Лукашенко и Макрон провели телефонный разговор по инициативе французской стороны

Макрон сообщил о гибели французского миротворца в Ливане
18 апреля 2026 14:19

Макрон сообщил о гибели французского миротворца в Ливане

Макрон призвал объединиться средним державам против США и КНР
03 апреля 2026 11:40

Макрон призвал объединиться средним державам против США и КНР

Мерц высказался о планах Макрона по военно-морской миссии в Ормузском проливе
28 марта 2026 11:13

Мерц высказался о планах Макрона по военно-морской миссии в Ормузском проливе

Захарова: Макрон озадачился вопросом, будет ли к нему применен венесуэльский сценарий
18 марта 2026 08:14

Захарова: Макрон озадачился вопросом, будет ли к нему применен венесуэльский сценарий