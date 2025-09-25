Атомная отрасль переживает ренессанс – Каранкевич

В Москве проходит Глобальный атомный форум, в котором принимает участие и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот международный форум, в котором участвуют представители более ста стран, проводится впервые и приурочен к 80-летию атомной промышленности России – нашего главного союзника и партнера в этой особенной отрасли.
Эксперты говорят о том, что сегодня атомная отрасль переживает ренессанс. Станции строят или хотят построить даже там, где еще недавно за это осуждали других.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы сейчас наблюдаем высокий спрос на атомную энергетику. Многие страны сегодня пересматривают, а некоторые принимают свои национальные энергетические программы, предусматривающие строительство или расширение использования атомной энергетики. То есть наблюдается такое явление, как ренессанс развития атомной энергетики. И даже те страны, которые раньше выступали против развития атомной энергетики, уже повернулись на 180 градусов. По данным МАГАТЭ, сегодня в мире эксплуатируется более 400 ядерных энергоблоков. Еще более 60 энергоблоков находятся в различных стадиях строительства, что еще раз показывает, что с каждым годом количество стран, которые хотели бы построить свои собственные атомные электростанции, растет.
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