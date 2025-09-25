Прямой эфир

Атомная отрасль переживает ренессанс – Каранкевич

25 сентября 2025 17:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Москве проходит Глобальный атомный форум, в котором принимает участие и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот международный форум, в котором участвуют представители более ста стран, проводится впервые и приурочен к 80-летию атомной промышленности России – нашего главного союзника и партнера в этой особенной отрасли. 

Эксперты говорят о том, что сегодня атомная отрасль переживает ренессанс. Станции строят или хотят построить даже там, где еще недавно за это осуждали других.

Атомная отрасль переживает ренессанс – Каранкевич-2

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы сейчас наблюдаем высокий спрос на атомную энергетику. Многие страны сегодня пересматривают, а некоторые принимают свои национальные энергетические программы, предусматривающие строительство или расширение использования атомной энергетики. То есть наблюдается такое явление, как ренессанс развития атомной энергетики. И даже те страны, которые раньше выступали против развития атомной энергетики, уже повернулись на 180 градусов. По данным МАГАТЭ, сегодня в мире эксплуатируется более 400 ядерных энергоблоков. Еще более 60 энергоблоков находятся в различных стадиях строительства, что еще раз показывает, что с каждым годом количество стран, которые хотели бы построить свои собственные атомные электростанции, растет.

Читайте также:

Лукашенко: мы с Путиным посоветуемся и примем решение о строительстве второй АЭС в Беларуси

Вы были настоящим мужиком – Лукашенко поблагодарил Гросси за поддержку во время строительства БелАЭС

Лукашенко на атомном форуме: «У России сегодня нет секретов в самой секретной отрасли»

# Виктор Каранкевич # АЭС

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске ведётся плановая подготовка систем к отопительному сезону
25 сентября 2025 17:41

В Минске ведётся плановая подготовка систем к отопительному сезону

Беларусбанк запустил программу кредитования на покупку электромобиля Geely EX5
25 сентября 2025 17:39

Беларусбанк запустил программу кредитования на покупку электромобиля Geely EX5

Муковозчик порассуждал, как государственным органам стоит вести себя в интернете
25 сентября 2025 17:31

Муковозчик порассуждал, как государственным органам стоит вести себя в интернете