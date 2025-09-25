Атомная отрасль переживает ренессанс – Каранкевич

В Москве проходит Глобальный атомный форум, в котором принимает участие и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот международный форум, в котором участвуют представители более ста стран, проводится впервые и приурочен к 80-летию атомной промышленности России – нашего главного союзника и партнера в этой особенной отрасли.

Эксперты говорят о том, что сегодня атомная отрасль переживает ренессанс. Станции строят или хотят построить даже там, где еще недавно за это осуждали других.