Лукашенко на встрече с Путиным: они пугают весь мир, что мы нападём на Украину. У нас в планах такого никогда не было

Новости Беларуси. Беларуси и России надо совместно противостоять экономическому давлению и дальше наращивать военное сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому толкают и действия западных партнеров. 18 февраля Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят переговоры в Москве.

Это первая встреча президентов в 2022 году. Журналисты отметили, что она проходит без жестких антиковидных мер. Главы государств расположились в креслах у камина достаточно близко друг к другу, в отличие от недавних встреч российского лидера с европейскими коллегами.

Владимир Путин, президент России: Серьезно продвинулись в области строительства Союзного государства, наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших. Идет, собственно говоря, давно уже развитие по очень многим из этих направлений. По сути дела, эти 28 программ мы просто обновили – то, что планировали раньше сделать. Я очень рад вас видеть, добро пожаловать!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо, Владимир Владимирович! Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту эту, я надеюсь, своими людьми. Есть действительно о чем поговорить. И экономика неплохо развивалась. Если бы не эти внешние факторы, я имею в виду прежде всего инфляционные, которые нам подбрасываются со стороны… От них никуда не деться. Я вижу, и в России, и в Беларуси мы стараемся, насколько это возможно в рыночных условиях, противодействовать инфляции. Это не так просто. Развитие экономики уже свидетельствует о том, что ничего у них не получится. Удушить они никак нас не смогут. Думаю, мы договоримся о том, чтобы придать большую здесь динамику.

И военно-политический спектр. Он сегодня силами наших, как вы говорите, западных партнеров вышел на лидирующие позиции. Нам приходится реагировать и в плане наших учений военных, и дипломатии. Думаю, что и здесь тоже у них вряд ли что-то получится. Они первый раунд очень сильно проиграли. Сегодня уже, смотрю, выходят на второй раунд, пугая весь мир, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя и в планах никогда у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, не было. Но учить людей воевать мы будем, никуда от этого не денешься.

После протокольного общения главы государств продолжили разговор в формате «один на один».