Лукашенко на форуме в Москве: кто думает, какую станцию построить, мы готовы участвовать

Тема, которая, безусловно, будет задавать мировые тренды не просто на ближайшие годы – на многие десятилетия. И в этом смысле Глобальный атомный форум в Москве, в котором принимает участие и Александр Лукашенко, в полной мере оправдывает свое название, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В такой компании не страшно идти дальше в освоении новой для нас сферы, притом не только на своей земле. Так, новая станция должна появиться в Мьянме. В Эфиопии (с премьер-министром которой Александр Лукашенко 25 сентября провел переговоры) тоже рассчитывают построить свою масштабную. А вот один из самых давних и успешных проектов по строительству АЭС реализован в Армении. Настолько устойчив, что пережил даже 9-балльное землетрясение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все остальное мы уже научились делать, готовы реализовывать во всех наших странах-партнерах. И в тех, кто еще думает, какую станцию построить. Мы готовы в этом участвовать. Качество – уже могу сказать – с россиянами вместе мы гарантируем. Да, Никол Воваевич [Пашинян – прим. ред.], если нужно – обращайтесь. Если Президент одобрит, мы готовы приступать. В сторону ядерной энергетики сегодня смотрят государства, которые в контексте своего развития мыслят стратегически и понимают конечность других ресурсов. В Москве сегодня в этом смысле единомышленники. Так что – в сторону политические разногласия!

Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии:

Мы перевернули страницу и перешли на новый этап самым решительным образом. Для нас идет речь о том, чтобы сопровождать ваш путь, облегчать его, создавать возможности для развития. То есть мы должны смазывать колеса этого состава, а не кидать туда песчинки. Если говорить конкретно, мы создали специальные платформы, в частности в области кадров. Это спецплатформы по развитию человеческого потенциала, чтобы страны могли принимать у себя ядерные объекты. О песчинках, которые мешают двигаться динамично, сегодня за круглым столом говорили присутствующие, несмотря на публичность мероприятия, максимально открыто.

Усман Абарши, министр горнодобывающей промышленности Нигера:

Я хотел бы поддержать позицию Президента Лукашенко, который только что рассказал о том, что некоторые страны не готовы делиться ядерными технологиями. И присутствие Нигера за этим столом – это свидетельство того, что Россия поступает благородно.