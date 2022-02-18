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Российский политолог о встрече Лукашенко и Путина: обеим сторонам важно было продемонстрировать солидарность

18 февраля 2022 16:50
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Новости Беларуси. Беларуси и России надо совместно противостоять экономическому давлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 18 февраля заявил Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле.  

Российский политолог о встрече Лукашенко и Путина: обеим сторонам важно было продемонстрировать солидарность-1

Вячеслав Сутырин, политолог (Россия):  
Важен тот момент, что те первые очные переговоры, которые состоялись, прошли не только без какого-то социального дистанцирования, это значит, что есть доверие. Это была первая очная встреча в этом году. Она прошла в тот момент, когда обеим сторонам переговоров важно было продемонстрировать солидарность.  

С одной стороны, понятно, что для российской стороны актуально, чтобы Минск продемонстрировал, что он разделяет ее позицию по ключевым вопросам международной повестки, учитывая в том числе и конфронтацию в регионе Восточной Европы. Для Минска и для Александра Лукашенко, безусловно, важна эта встреча, поддержка России и Владимира Путина накануне референдума.  

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алена Сырова # Вячеслав Сутырин # Фотофакт

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