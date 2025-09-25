В Октябрьском районе установили более 230 единиц игрового оборудования в 2025-м

С начала года в Октябрьском районе отремонтировали 54 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия и 15 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек. Обновляются и пешеходные связи. Создаются также места для отдыха и активного досуга, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особое внимание юным жителям – для них современное игровое оборудование. Установлено более 230 единиц. Преобразился и двор по улице Могилевской. На территории у 32-го и 34-го дома полностью обновили инфраструктуру: демонтировано старое игровое и спортивное оборудование, уложено новое резиновое покрытие и установлены современные игровые комплексы.

Алла Бушило, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ЖКХ Октябрьского района:

К благоустройству этой дворовой территории мы подходили несколько лет. В прошлом году мы выполнили полную замену асфальтобетонного покрытия, установили модульную конструкцию для сбора вторичных материальных ресурсов и крупногабаритных отходов, сделали подходы к подъездам и тротуары вдоль жилого дома. В этом году здесь мы сделали, также у нас на этой дворовой площадке предусмотрено круговое движение для деток, чтобы они могли кататься на самокатах и на велосипедах, не нарушая покой тех, которые играются на детской площадке.

Проект был выполнен в рамках ежегодного конкурса на лучшее благоустройство дворовой территории. Изюминкой проекта стали уникальные музыкальные инструменты для детей, а также новые зоны отдыха с шезлонгами и малые архитектурные формы.