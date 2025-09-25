В Минске ведётся плановая подготовка систем к отопительному сезону

В столице с начала года проведена значительная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры. Было переложено порядка 20 километров водопроводных сетей и около 26 километров канализационных труб и коллекторов, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для минимизации неудобств для горожан часть работ выполнена бестраншейным закрытым способом.

Параллельно ведется плановая подготовка систем к отопительному сезону. Практически завершены ремонт и наладка оборудования водоснабжения и водоотведения. Важным направлением является также поиск скрытых дефектов: специалистами обнаружено и устранено 57 утечек на подземных коммуникациях.

Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:

Отдельно остановлюсь на готовности наших служб по эксплуатации Вилейско-Минской водной системы. Проверены все гидротехнические сооружения. Проверены все затворы. И на сегодня завершена проверка гидротехнической части. Плюс мы провели все противоаварийные тренировки. Осуществляется ежесуточный контроль за уровнями и реки Свислочь, и закрепленных за предприятием водных объектов. На сегодня можно говорить о том, что предприятие практически готово к наступлению осенне-зимнего периода.

Главное внимание уделяется готовности гидротехнических сооружений. Проверена работа затворов, проводятся необходимые противоаварийные тренировки. Будет усилен контроль за уровнем воды в закрепленных водохранилищах, а также в реке и связанной с ней водной системе. Мониторинг гидрологической обстановки осуществляется дважды в сутки.