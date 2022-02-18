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«Со старшим братом посоветуемся и решим». У Лукашенко спросили, когда он покинет белорусов

18 февраля 2022 16:49
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Новости Беларуси. Беларуси и России надо совместно противостоять экономическому давлению. Об этом 18 февраля заявил Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Со старшим братом посоветуемся и решим». У Лукашенко спросили, когда он покинет белорусов-1

Газета «Коммерсант». Вы сказали, что можно задать вам вопрос.  

«Со старшим братом посоветуемся и решим». У Лукашенко спросили, когда он покинет белорусов-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
А, «Коммерсант», понятно. Волнует, сколько я буду Президентом. Пожалуйста.  

– Вы недавно сказали, что если Запад продолжит быть агрессивным, то вы будете вечным Президентом. В связи с этим: как оцениваете на сейчас шансы белорусского народа потерять вас? Просто мне кажется, что они все более и более ничтожны. И вопрос к президенту России: Владимир Владимирович, как вы пережили вторжение России в Украину позавчерашней ночью?  

«Со старшим братом посоветуемся и решим». У Лукашенко спросили, когда он покинет белорусов-7

Александр Лукашенко:  
Что касается моего президентства, мы сейчас со старшим братом посоветуемся и решим, чего вы переживаете? Все будет нормально.  

Что ответил Владимир Путин на вопрос, читайте здесь.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алена Сырова # Фотофакт

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