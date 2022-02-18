Лукашенко: «Видим сегодня во всей красе безответственность и, уж простите за прямоту, скудоумие ряда западных политиков»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы видим сегодня во всей красе безответственность и, уж простите за прямоту, скудоумие ряда западных политиков. Не поддающееся логике, разумному разъяснению поведение руководителей стран-соседей. Их прям-таки болезненное желание пройтись по самому краю. Владимир Владимирович [Путин – прим. ред.] только что очень мягко сказал об обострении ситуации на Донбассе. Но, к сожалению, это так, уже люди готовы бежать оттуда. И, возможно, уже бегут, как нам известно. Это не нормально. У меня сложилось впечатление, что отдельные облеченные и облаченные прежде всего высокими и ответственными должностями политики из так называемого свободного мира просто патологически опасны и для окружающих, и, самое главное, для собственных народов.

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