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Лукашенко: «Видим сегодня во всей красе безответственность и, уж простите за прямоту, скудоумие ряда западных политиков»

18 февраля 2022 17:21
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Новости Беларуси. Беларуси и России надо совместно противостоять экономическому давлению. Об этом 18 февраля заявил Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: «Видим сегодня во всей красе безответственность и, уж простите за прямоту, скудоумие ряда западных политиков»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы видим сегодня во всей красе безответственность и, уж простите за прямоту, скудоумие ряда западных политиков. Не поддающееся логике, разумному разъяснению поведение руководителей стран-соседей. Их прям-таки болезненное желание пройтись по самому краю. Владимир Владимирович [Путин – прим. ред.] только что очень мягко сказал об обострении ситуации на Донбассе. Но, к сожалению, это так, уже люди готовы бежать оттуда. И, возможно, уже бегут, как нам известно. Это не нормально. У меня сложилось впечатление, что отдельные облеченные и облаченные прежде всего высокими и ответственными должностями политики из так называемого свободного мира просто патологически опасны и для окружающих, и, самое главное, для собственных народов.  

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алена Сырова # Фотофакт

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