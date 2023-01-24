О тех, кто раскаялся и хочет вернуться. Итоги совещания у Президента по вопросам общественно-политической обстановки

Новости Беларуси. Как защитить законные права и интересы белорусов? Об этом и не только говорили сегодня, 24 января, во Дворце Независимости. Президент собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки и состояния преступности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не секрет, что ситуация у наших рубежей на всех направлениях остается напряженной. Поэтому власти и силовики вынуждены реагировать жестко, в том числе и на внутренние угрозы. Но при этом государство готово дать шанс беглым, которые искренне раскаются в содеянном. Президент уже не раз говорил об этом, вот и сегодня подчеркнул: в этом вопросе подход должен быть индивидуальным. Читайте – после этого совещания процесс запущен. Будет создана межведомственная комиссия, проработаны соответствующие механизмы для тех, кто действительно хочет вернуться домой. Помимо основной темы совещания, глава государства затронул и ряд других актуальных вопросов: содержание и ремонт дорог, информационная работа с индивидуальными предпринимателями. Подробности у Алены Сыровой.

Участники сегодняшнего совещания во Дворец Независимости съезжались если не в приподнятом, то уж точно не в плохом настроении, хотя в повестке вопросы безопасности. И если накануне в этом же зале (но в другом составе) обсуждали вызовы на внешнем контуре, то сегодня заглянули внутрь. Здесь ситуация, видимо, куда спокойнее, но далеко не безоблачная. Лукашенко: «Те, кто готов жить в мире, созидать для блага своей страны, не должны быть отвергнуты обществом». Подробнее здесь.

Наверное, все белорусы, независимо от того, находятся ли на территории страны или за ее пределами, после озвученного Президентом впервые этого тезиса в рождественское воскресенье ждали его развития. Лукашенко о тех, кто сбежал из Беларуси: мы должны сделать шаг навстречу этим людям, которые ошиблись. Подробнее здесь. Алена Сырова, политический обозреватель:

Те, кто заинтересован в создании напряжения, раскола внутри белорусского общества, тут же забрызгали аргументами против этого шага. Вот расклад для тех, кто до сих пор не понял почему. Те, кто якобы за мир, так против него. Лукашенко: их на фронт отправляют в Украину. «Натренируетесь, поедете в Беларусь свергать власть». Подробнее здесь. Справедливости ради, едва ли участники таких формирований могут раскаиваться. А это одно из главных условий получения помилования. Таков закон, таков порядок. Глава государства настаивает на публичном признании ошибок, а дальше будут решать народ и его представители. В каждом отдельно взятом случае. Грести под одну гребенку никого не будут. Это требование Президента страны, и его будут исполнять.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я поручал Администрации с участием общественности проработать данный вопрос и предложить механизм его решения. Что касается силовиков, согласитесь, что они свою роль в 2020 году сыграли. Косяки были у каждого и так далее. Но в целом они выполняли четко поставленную перед ними задачу. Они знают (я тоже знаю), что произошло и как мы противостояли этому процессу (читайте далее). Наша судьба такая – людей военных и государственных служащих, чиновников. Так же как требовать, наступать, так мы должны, исходя из государственных интересов, и где-то отступить, сделать шаг навстречу, если это нужно.

Читайте также: ​Лукашенко: «Для беглых, торгующих интересами народа, простые люди всегда будут тараном борьбы» «Как управлял страной, так и управляю». Лукашенко объяснил, почему он прислушивается к силовикам В Беларуси появится комиссия для работы с желающими вернуться на родину По итогам совещания стало известно, что финальное решение будет за Генеральной прокуратурой, в кратчайшие сроки будет разработан соответствующий указ главы государства, где четко пропишут состав комиссии и механизм взаимодействия. Генпрокурор рассчитывает, что возможностью вернуться домой воспользуются прежде всего самые впечатлительные из наших соотечественников, те, которым внушили, что нужно бояться. А страх, как известно, одна из самых сильных эмоций, перекрывающих здравый смысл и реальную оценку происходящего. «Им так промыли мозги, что они сами себе что-то выдумали». Генпрокурор рассказал, что делать беглым. Подробнее здесь. Кстати, одной из причин такого решения Президента отдельные эмигранты считают якобы осознание государством утечки мозгов. Что ж, может быть кто-то слишком себя переоценивает? Иначе много чего бы у нашей страны сейчас не было. Да взять хотя бы ту же выставку «Беларусь интеллектуальная». Едва бы просили продлить эту выставку на неделю, если бы «все уехали». Другой вопрос, что эти тезисы бесконечно выгодно развивать тем, кто и внутри страны (а такие тоже есть – не надо витать в облаках), и тем, кто за ее пределами желают нам вовсе не мира.

Президент: нам надо сплотиться сейчас, чтобы здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы. Подробнее здесь. К слову, об Украине. Это заявление Александра Лукашенко общественность озадачило не меньше, чем готовность сделать шаг навстречу раскаявшимся «героям» 2020-го. Притом после таких инсайдов от главы Беларуси задумались и на Юге, и на Западе, и на Востоке. Президент Беларуси: на Западе руки потирают. Польша, Литва вообще очумели, поэтому мы вынуждены жестко реагировать. Подробнее здесь. Но надо понимать, и пример Украины – красноречивое тому подтверждение, что поджигать и раскачивать начинают изнутри. И важно государству не упустить момент, когда люди могут почувствовать себя обиженными или непонятыми и этим воспользуются оппоненты.

Глава государства затронул сразу две злободневные темы, по которым жалуются. Одна из них буквально под ногами и под колесами. Лукашенко: наш асфальт начинает крошиться! Разберитесь. Будет плохо, если я начну разбираться. Подробнее здесь. Вторая проблема, и здесь тоже важно выстраивать диалог по линии человек-государство, как в случае с индивидуальными предпринимателями – важно объяснять правила игры и мотивацию любых изменений, чтобы не было недопониманий. У главы государства, у которого график в разы плотнее, чем у многих, на это время находится. А у тех, кто уровнями ниже? Лукашенко о ремесленниках и ИП: то, что ты заработал, у тебя никто не отберет, если, конечно, не нарушал закон. Подробнее здесь.