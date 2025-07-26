«Динамо-Шинник» на домашней площадке обыграл одноклубников из Санкт-Петербурга

Белорусские хоккейные клубы продолжают готовиться к новому сезону и проверяют свои силы в товарищеских матчах, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Бобруйское «Динамо-Шинник» на домашней площадке обыграло одноклубников из Санкт-Петербурга. Отметим, это дебютный поединок «бобров» под руководством нового главного тренера – Евгения Летова. Наши парни уверенно провели стартовую треть и трижды поразили ворота своих оппонентов. Во втором отрезке дружины еще по разу огорчили друг друга. Соперники сумели подобраться на минимальное расстояние, но итоговая виктория осталась за динамовцами с результатом – 4:3. Напомним, в следующем сезоне наш представитель в МХЛ впервые в истории сыграет в элитном – Золотом – дивизионе Западной конференции.

Евгений Летов, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»: Хороший, классный первый период. Вовремя среагировали на пропущенную шайбу, забили две в ответ. Во всех компонентах, мне кажется, хорошо сыграли в первом периоде. Рисунок был командный хороший. Во втором периоде игра подравнялась, а в третьем уже ребята наудалялись очень много и, скажем так, всю игру выдержать этот высокий темп не смогли. Может быть, из-за того, что много было новичков. Но разберемся, посмотрим. Судить по одной игре как бы не стоит. Кто-то воспользовался даже своим моментами, забили голы хорошие. Главное – они работали командно. Не на себя, а именно на команду.

Свою игровую форму проверяют и команды белорусской хоккейной экстралиги. «Юность» разгромила «Могилев» – 5:1. Счет в матче открыл нападающий «минчан» Владислав Шило. Во второй трети Иван Косоренков и Роман Достанко увеличили преимущество столичного клуба. В третьем периоде Матвей Шидловский и Павел Воронов довели дело до уверенной победы. Единственную шайбу в составе «Могилева» забросил Илья Шапиро.

Хоккеисты «Лиды» на домашнем льду прошли «Авиатор». На пять шайб в исполнении хозяев гости из Барановичей смогли ответить только два раза. Дубль за победителей оформил Роман Солдатов. По договоренности команд также состоялись овертайм и серия буллитов. В дополнительное время дружины сильнейшего не выявили, а в послематчевых бросках реванш взял «Авиатор».