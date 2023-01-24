Мини-музей и масштабный гобелен к Году мира и созидания. Куда пойдут деньги из грантов Президента в Гродненской области?

Новости Беларуси. В Гродно на уникальном станке выткут масштабный гобелен к Году мира и созидания, а в Щучине откроют мини-музей «Конструктор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти проекты воплотятся в реальность благодаря грантам Президента. В этом году их получили 50 умных и талантливых белорусов. Они профессионалы различных сфер. Корреспондент Галина Буро узнала, куда в Гродненском регионе направлено финансирование в области культуры и молодежной политики.

Габелен прысвечаны Году міра і стварэння, і таму колерная гама такая вясёлкавая, аптымістычная.

В небе аисты, на земле зубры и олени. Этот эскиз – пока только примерный вариант будущего гобелена. Следующий этап – воплощение проекта на картоне в реальном размере: почти 2 на 2,5 метра. Сердцем полотна станут архитектурные достопримечательности гродненской земли.

Елена Шунейко, методист Гродненского областного методического центра народного творчества:

У цэнтры Каложа, Стары замак у Гродна, Свяцк Гродзенскага раёна, ну і Фарны касцёл.

А еще Жировичский монастырь, храм-крепость в Сынковичах, музей белки в Берестовице, виды старинных Гольшан. Работа предстоит масштабная. Елена Шунейко планирует управиться за год. Ткать будет на станке, который не имеет аналогов в Беларуси.

Галина Буро, корреспондент:

Этот станок изготовлен по эскизам отца Елены Шунейко – известного мастера Феликса Шунейко. Это традиционная народная технология одностороннего перебора. Но он ее усовершенствовал. И здесь главная особенность – это станок с вертикальной основой, то есть во время создания гобелена можно наглядно видеть свою работу.

Елена Шунейко является носителем техники ткачества, которая внесена в список нематериального культурного наследия Беларуси. Гобелен к Году мира и созидания изготовит в рамках гранта Президента. Мастерица получила его на реализацию проекта по возрождению народных технологий традиционного ткачества.

Елена Шунейко:

Падтрымка нашых творчых здзяйсненняў усяго калектыву. Гэта дае магчымасць прыдумаць нейкія цікавыя мерапрыемствы.

Еще один грант Президента отправится в Щучинский дворец творчества детей и молодежи. Здесь уже больше двух лет работает «РоботоЦентр».

Если вот к этому датчику подставить, то он начнет работать.

От конструирования до изучения языка программирования. Это развивает моторику, речь и мышление. А когда изделия из конструктора оживают, радости маленьких инженеров нет предела.

Мне нравится, потому что я с детства люблю конструктор Lego.

Движущийся слон, взлетающий самолет, танцующий краб – в этих стенах реализованы десятки детских идей, их подкрепляют победные конкурсные дипломы. Руководитель Ирина Поскина помогает желаниям воплощаться в реальность, а теперь и ее мечта сбудется. Она получила грант на создание мини-музея.

Ирина Поскина, заведующая отделением спортивно-технического творчества Щучинского дворца творчества детей и молодежи:

Наша мечта – наш проект мини-музей «Конструктор». Нам необходимо будет закупить мебель, различные виды стеллажей. Сами конструкторы тоже закупать, возможно, какие-то демонстрационные столы. А в чем еще фишка нашего музея будет – здесь можно будет не только потрогать, посмотреть, но возможно даже будет поиграть.

Виктория Шилко, заместитель директора Щучинского дворца творчества детей и молодежи:

Идея заинтересовала, в принципе, и руководство нашего района, сертификат мы выиграли. И вот, оно свершилось. Дождались мы, очень рады, сейчас будем реализовывать данный проект.

Помимо новых проектов в сфере культуры и молодежной политики, гранты Президента выделены на здравоохранение, образование и науку. А значит, в стране в 2023 году будет реализовано 50 полезных и оригинальных проектов.