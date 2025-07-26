Хоккеисты смоленского «Славутича» выиграли Кубок Дубко

Тем временем определился победитель традиционного предсезонного турнира по хоккею памяти Александра Дубко. Соревнования прошли в Гродно.

Им стал смоленский «Славутич». В поединке третьего тура российский клуб обыграл «Динамо-Молодечно». Основное время противостояния завершилось вничью – 4:4, а в серии послематчевых бросков точнее оказались гости. Таким образом, «смоляне» набрали максимальные шесть баллов. Напомним, ранее подопечные Ивана Усенко обыграли «Брест» в серии буллитов и уверенно прошли «Неман». Таким образом, команда второй год подряд становится обладателем трофея.