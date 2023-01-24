Лукашенко: «Для беглых, торгующих интересами народа, простые люди всегда будут тараном для борьбы»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уже в храме говорил: нам не надо создавать дополнительные какие-то точки напряжения в нашем обществе. Поэтому поручал Администрации с участием общественности, как я уже сказал, данный вопрос проработать и предложить механизм возможного решения. Те, кто готов жить в мире, созидать для блага своей страны, не должны быть отвергнуты обществом. Это аксиома. Это не я придумал. И если мы люди мудрые и власть имеет признаки мудрости, она должна в таком ключе и действовать. Нам нужно не закрываться от тех, кто оступился, осознал это, а сделать шаг навстречу. Но только тем, кто вернется или из мест не столь отдаленных, или из-за границ и будут, как у нас принято говорить, ябатьками еще большими, чем те, кто сегодня нас окружает. А такие есть. Очевидно, что наши враги всячески будут препятствовать возвращению домой этих людей. Для беглых, торгующих интересами народа, простые люди всегда будут тараном для борьбы против государства и постоянным источником личного финансового благополучия. Это касается только тех, кто заслуживает этого прощения. Ну а кто сознательно преступил черту закона, поставил под угрозу человеческие жизни, при поддержке западных спецслужб продолжает деструктивную деятельность против нашей страны, будет отвечать перед законом. Законы мы привели в соответствие и достаточно ужесточили. Тем более, что отдельные из тех, кто туда побежали (кушать-то хочется), ужесточили позицию и теперь ставку делают на применение силы и создание незаконных военизированных формирований. В таком случае обратной дороги нет и не будет.