Лукашенко: «Для беглых, торгующих интересами народа, простые люди всегда будут тараном для борьбы»

Новости Беларуси. Как защитить законные права и интересы белорусов? Об этом и не только говорили сегодня, 24 января, во Дворце Независимости. Президент собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки и состояния преступности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент дал четкий посыл обществу. Нам надо сплотиться сейчас, чтобы здесь не летали ракеты и на Беларусь не бросали бомбы. А для этого общество должно повернуться лицом к тем, кто готов жить в мире и созидать. Это касается и белорусов, покинувших страну. Государство готово дать людям шанс. Беглые, которые искренне раскаются в содеянном, смогут получить «билет» на родину. Однако в этом вопросе подход должен быть индивидуальным, подчеркивает Александр Лукашенко. Проект указа, который должен поспособствовать примирению общества, уже готовится.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я уже в храме говорил: нам не надо создавать дополнительные какие-то точки напряжения в нашем обществе. Поэтому поручал Администрации с участием общественности, как я уже сказал, данный вопрос проработать и предложить механизм возможного решения. Те, кто готов жить в мире, созидать для блага своей страны, не должны быть отвергнуты обществом. Это аксиома. Это не я придумал. И если мы люди мудрые и власть имеет признаки мудрости, она должна в таком ключе и действовать. Нам нужно не закрываться от тех, кто оступился, осознал это, а сделать шаг навстречу. Но только тем, кто вернется или из мест не столь отдаленных, или из-за границ и будут, как у нас принято говорить, ябатьками еще большими, чем те, кто сегодня нас окружает. А такие есть. Очевидно, что наши враги всячески будут препятствовать возвращению домой этих людей. Для беглых, торгующих интересами народа, простые люди всегда будут тараном для борьбы против государства и постоянным источником личного финансового благополучия. Это касается только тех, кто заслуживает этого прощения. Ну а кто сознательно преступил черту закона, поставил под угрозу человеческие жизни, при поддержке западных спецслужб продолжает деструктивную деятельность против нашей страны, будет отвечать перед законом. Законы мы привели в соответствие и достаточно ужесточили. Тем более, что отдельные из тех, кто туда побежали (кушать-то хочется), ужесточили позицию и теперь ставку делают на применение силы и создание незаконных военизированных формирований. В таком случае обратной дороги нет и не будет.
Помимо основной темы совещания, глава государства затронул и ряд других актуальных вопросов. Содержание и ремонт дорог, информационная работа с индивидуальными предпринимателями. Президент поручил подробнее разъяснить новые принципы работы для ИП. «Каждую тему надо изучать и на это реагировать. Люди этим живут», отметил Александр Лукашенко. Также Президент актуализировал: необходимо популяризировать достижения белорусской научной мысли. К выставке «Беларусь интеллектуальная» в обществе огромный интерес. Поэтому площадка достижений по поручению главы государства продлила свою работу.
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