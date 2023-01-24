Лукашенко: наш асфальт начинает крошиться! Разберитесь. Будет плохо, если я начну разбираться

Новости Беларуси. Как защитить законные права и интересы белорусов? Об этом и не только говорили сегодня, 24 января, во Дворце Независимости. Президент собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки и состояния преступности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди жалуются на дороги, особенно в Минске. Но это характерно для всех. Дороги – появились колдобины, где-то ямы и так далее. На это я хочу следующим образом отреагировать. Люди должны понимать, что зима у нас вообще отвратительная – то мороз -20-25, потом дождь пошел. Естественно, наш асфальт начинает крошиться. Ясно, что где-то накосячили дорожники и так далее… Но это объективная вещь. Это надо понимать. Но это не оправдывает того, что у нас… Я поручил вчера Службе безопасности и милиции проехать по всем дорогам. Вывод один: на тройку. Но что меня удивило? У вас в городе полсотни машин, даже больше, которые в этот период должны работать с ямочным ремонтом. Полсотни! За сутки, если организовать достойно, можно навести порядок на дорогах. Пожалуйста, вместе разберитесь с Кухаревым и горисполкомом. Будет плохо, если я начну разбираться.

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