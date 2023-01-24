«Им так промыли мозги, что они сами себе что-то выдумали». Генпрокурор рассказал, что делать беглым
Новости Беларуси. Как защитить законные права и интересы белорусов? Об этом и не только говорили сегодня, 24 января, во Дворце Независимости. Президент собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки и состояния преступности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси создают межведомственную комиссию для работы с желающими вернуться на родину. Ее возглавит генеральный прокурор. Работа будет вестись с каждым гражданином индивидуально. Основное требование Президента – дать людям шанс. Подробности.
Генпрокурор рассчитывает, что возможностью вернуться домой воспользуются прежде всего самые впечатлительные из наших соотечественников, те, которым внушили, что нужно бояться. А страх, как известно, одна из самых сильных эмоций, перекрывающих здравый смысл и реальную оценку происходящего.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
И письменно, и электронные обращения, и личное присутствие. Здесь не это важно. А важна суть вопроса, важно, что человека беспокоит и что он совершил или не совершил. Вот в чем вопрос. Поэтому индивидуально будем разбираться, смотреть. Мы ему, если он обратился к нам письменно либо в электронном виде, даем соответствующие разъяснения. Но это разъяснение будет давать ответственное должностное лицо. То есть человек находится за рубежом, он получает ответ, что к вам претензий нет, вы можете вернуться в страну. Он пересекает нашу государственную границу, при необходимости показывает этот документ, если он в чем-то сомневается, и дальше спокойно находится у себя на родине. Многие ведь действительно ни в чем не обвиняются, не подозреваются. Но им так, образно говоря, промыли мозги, что они сами себе что-то выдумали. В первую очередь они должны к нам обратиться, и мы должны сказать человеку: «К вам нет претензий, вы можете спокойно вернуться в страну и жить спокойной жизнью».
И во избежание спекуляций – речь о всепрощении не идет.
Андрей Швед:
Другая категория лиц, которые сами четко знают либо сомневаются, чувствуют, что что-то есть, мы тогда перепроверяем всю информацию и говорим: вот вы совершили такие-то преступления или вы подозреваетесь, или вы обвиняетесь в соответствии с законом. Есть такие правовые механизмы – в случае раскаяния обратиться, например, через институт помилования, другим способом. Все в рамках закона.
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