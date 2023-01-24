«Им так промыли мозги, что они сами себе что-то выдумали». Генпрокурор рассказал, что делать беглым

Новости Беларуси. Как защитить законные права и интересы белорусов? Об этом и не только говорили сегодня, 24 января, во Дворце Независимости. Президент собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки и состояния преступности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси создают межведомственную комиссию для работы с желающими вернуться на родину. Ее возглавит генеральный прокурор. Работа будет вестись с каждым гражданином индивидуально. Основное требование Президента – дать людям шанс. Подробности. Генпрокурор рассчитывает, что возможностью вернуться домой воспользуются прежде всего самые впечатлительные из наших соотечественников, те, которым внушили, что нужно бояться. А страх, как известно, одна из самых сильных эмоций, перекрывающих здравый смысл и реальную оценку происходящего.