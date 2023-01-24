«Как управлял страной, так и управляю». Лукашенко объяснил, почему он прислушивается к силовикам

Новости Беларуси. Как защитить законные права и интересы белорусов? Об этом и не только говорили сегодня, 24 января, во Дворце Независимости. Президент собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки и состояния преступности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запад не отказался от своих планов касательно Беларуси, отметил глава государства, а на территории Украины продолжают готовить боевиков и экстремистов. У наших рубежей на всех направлениях продолжается милитаризация: сопредельные страны стягивают военный контингент к границе. Поэтому власти и силовики вынуждены жестко реагировать. В том числе и на внутренние угрозы. Особенно это касается любых проявлений терроризма.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тема сегодняшнего разговора – преступность, динамика преступности в стране. Особое внимание прошу обратить на преступления террористической направленности. Для нас это сейчас очень важно. Вопрос глубокий – защита законных прав и интересов наших людей. Это главное. Мы мало внимания обращаем в последнее время на эту проблему, но она существует. Пусть это, по сравнению с другими государствами, даже самыми демократичными в мире, капля в море. Тем не менее об этом нельзя забывать. В связи с этим я хотел бы сегодня обсудить с вами, как быть с теми, кто еще вчера выступал против государства (мы все помним 2020 год), покинул страну (кто-то в местах не столь отдаленных, они у нас действительно не столь отдаленные), а сегодня раскаялся, но боится вернуться обратно или же обращается ко мне с просьбой о помиловании. Те сидельцы, которые у нас в стране находятся. Я чувствую, что у отдельной части нашего общества появился запрос на данную тему. Я поручал Администрации с участием общественности проработать данный вопрос и предложить механизм его решения.
Почему с участием общественности? Многие говорят: вот, Лукашенко тут уже страной не управляет. Не то Путин, не то силовики управляют страной. Я уже на эту тему как-то отзывался, еще раз хочу подчеркнуть: я выполняю свои обязанности согласно Конституции нашей страны. Как управлял страной, так и управляю. Что касается силовиков, согласитесь, что они свою роль в 2020 году сыграли. Они тогда меня не подвели в целом. Косяки были у каждого и так далее. Но в целом они выполняли четко поставленную перед ними задачу. Они знают (я тоже знаю), что произошло и как мы противостояли этому процессу. Каждую минуту, каждую секунду я был в теме, отдавал соответствующие распоряжения. И силовые подразделения не оступились, не отступили и нигде, по большому счету, не провалились. Конечно, я сегодня учитываю их мнения. Для меня очень важно мнение моих ребят, которые служат сегодня в спецподразделениях «Альфа», «Алмаз», ОСАМ, ОМОН, СОБР. Военные люди, которых мы привлекали, чтобы навести порядок. Внутренние наши войска, ребята стояли тут насмерть. Конечно, я безмерно их уважаю, отдаю должное и учитываю их мнение. Мы люди государственные. Так же, как требовать, наступать, так мы должны, исходя из государственных интересов, и где-то отступить, сделать шаг навстречу, если это нужно.
Подписывайтесь на нас в Telegram!