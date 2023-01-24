Президент Беларуси: на Западе руки потирают. Польша, Литва вообще очумели, поэтому мы вынуждены жёстко реагировать

Новости Беларуси. Как защитить законные права и интересы белорусов? Об этом и не только говорили сегодня, 24 января, во Дворце Независимости. Президент собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки и состояния преступности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не секрет, что ситуация у наших рубежей на всех направлениях остается напряженной. Поэтому власти и силовики вынуждены реагировать жестко, в том числе и на внутренние угрозы.
К слову, об Украине. Это заявление Александра Лукашенко общественность озадачило не меньше, чем готовность сделать шаг навстречу раскаявшимся «героям» 2020-го. Притом после таких инсайдов от главы Беларуси задумались и на Юге, и на Западе, и на Востоке.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Там уже, на Западе, руки потирают, в Украине этих готовят. Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать. Нам по периметру хватает вопросов – и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать? Поэтому реакция на вот эту внутреннюю не оппозицию, а экстремистов – вылезли из-под плинтуса, не вылезли – будет жесткая. И пусть не обижаются: мы предупреждали.