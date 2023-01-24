В Беларуси появится комиссия для работы с желающими вернуться на родину

«Как управлял страной, так и управляю». Лукашенко объяснил , почему он прислушивается к силовикам.

Новости Беларуси. Как защитить законные права и интересы белорусов? Об этом и не только говорили сегодня, 24 января, во Дворце Независимости. Президент собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки и состояния преступности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект указа, который должен поспособствовать примирению общества, уже готовится. Поручение – разработать документ в кратчайшие сроки. В Беларуси создают межведомственную комиссию для работы с желающими вернуться на родину. Ее возглавит генеральный прокурор. Работа будет вестись с каждым гражданином индивидуально. Основное требование Президента – дать людям шанс.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Принято принципиальное решение: будет создана межведомственная комиссия, которую возглавит генеральный прокурор. В состав этой комиссии будут включены представители общественности, депутатского корпуса, должностные лица государственных органов. Те, кто находится за рубежом, желает вернуться на родину, но чего-то опасается, будут иметь возможность обратиться (информация будет размещена во всех средствах массовой информации) в комиссию и получить соответствующие разъяснения о возможности вернуться, о наличии либо отсутствии каких-то претензий со стороны государственных органов к этому конкретному лицу. Особо хочу подчеркнуть: работа будет вестись не огулом, а индивидуально.