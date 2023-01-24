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Лукашенко: их на фронт отправляют в Украину. «Натренируетесь, поедете в Беларусь свергать власть»

24 января 2023 17:13
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Новости Беларуси. Как защитить законные права и интересы белорусов? Об этом и не только говорили сегодня, 24 января, во Дворце Независимости. Президент собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки и состояния преступности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: их на фронт отправляют в Украину. «Натренируетесь, поедете в Беларусь свергать власть»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для беглых, торгующих интересами народа, простые люди всегда будут тараном для борьбы против государства и постоянным источником личного финансового благополучия. Им деньги если и дают, тихушкам, лохушкам, то только учитывая, что у них там пара тысяч людей, которые бежали вместе с ними. И Запад прекрасно понимает, что этих людей в перспективе этот самый Запад может использовать против страны нашей. А руководят якобы этими двумя тысячами или полутора тысячами беглых тихушки, лохушки. В штаб идут какие-то деньги, как мы точно знаем, до этих несчастных полутора тысяч доходят, может быть, цент-два. Все остальное оседает в карманах.

Каждый, кто стал на путь исправления и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение. Отдельные из тех, кто туда побежали, теперь ставку делают на применение силы и создание незаконных военизированных формирований. В таком случае обратной дороги нет и не будет.

Лукашенко: их на фронт отправляют в Украину. «Натренируетесь, поедете в Беларусь свергать власть»-4

Калиновцы – в Украине, хоругви – в Литве, Польше. Официальные власти от них пытаются дистанцироваться, но мы это прекрасно видим. Их на фронт отправляют в Украину. Идите на фронт, тренируйтесь. Натренируетесь, поедете в Беларусь свергать власть. Устроите там шабаш, войнушку. Недавно на фронте попали под обстрел, калеками ведь сколько осталось. Кому они сегодня нужны? Никому. Президент Зеленский их на коляске по хоккейной площадке катать не будет. Но это их выбор. Они должны знать, что с ними будем разбираться по законам военного времени.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Алена Сырова # Фотофакт

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