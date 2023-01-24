Лукашенко: их на фронт отправляют в Украину. «Натренируетесь, поедете в Беларусь свергать власть»

Новости Беларуси. Как защитить законные права и интересы белорусов? Об этом и не только говорили сегодня, 24 января, во Дворце Независимости. Президент собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки и состояния преступности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для беглых, торгующих интересами народа, простые люди всегда будут тараном для борьбы против государства и постоянным источником личного финансового благополучия. Им деньги если и дают, тихушкам, лохушкам, то только учитывая, что у них там пара тысяч людей, которые бежали вместе с ними. И Запад прекрасно понимает, что этих людей в перспективе этот самый Запад может использовать против страны нашей. А руководят якобы этими двумя тысячами или полутора тысячами беглых тихушки, лохушки. В штаб идут какие-то деньги, как мы точно знаем, до этих несчастных полутора тысяч доходят, может быть, цент-два. Все остальное оседает в карманах.

Каждый, кто стал на путь исправления и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение. Отдельные из тех, кто туда побежали, теперь ставку делают на применение силы и создание незаконных военизированных формирований. В таком случае обратной дороги нет и не будет.