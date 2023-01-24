Если кто-то хочет выделиться, то вне рабочего времени. Какой деловой этикет есть в крупной белорусской компании?

В современном обществе служебный этикет играет огромную роль. Знание определенных правил – это хорошая визитная карточка, а если человек еще при этом вежливый и приветливый, то конкурентное преимущество. В офисных отношениях очень важны нюансы и границы дозволенного, которые нужно знать и соблюдать. О том, что такое деловой этикет, насколько допустимы неформальные отношения в коллективе и как грамотно разрешать конфликты, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что вы работаете в большой компании. Вы главный архитектор, и вам приходится общаться с большим количеством людей. Какие правила существуют у вас в компании?

Марина Лазарь, архитектор:

У нас прописан дресс-код, который соблюдается, в принципе, компанией и людьми, которые там работают. По пятницам у нас свободный день, когда могут себе позволить немножко по-другому одеться. В принципе, люди стараются соблюдать. Это комфортно, потому что ты знаешь, что если кто-то хочет выделиться, то это уже тогда вне рабочего времени. У нас есть место, где можно переодеться. Если кто-то хочет приехать в шортах, приезжает в шортах, потом переодевается в брюки и на работе уже работает в нормальной одежде. Ольга Шерснева:

Вы говорите больше про какую-то одежду. Именно с точки зрения поведения – не кушать за столом, отключать мобильный телефон? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Не сплетничать. Марина Лазарь:

В том числе обязательно.