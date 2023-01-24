Если кто-то хочет выделиться, то вне рабочего времени. Какой деловой этикет есть в крупной белорусской компании?
В современном обществе служебный этикет играет огромную роль. Знание определенных правил – это хорошая визитная карточка, а если человек еще при этом вежливый и приветливый, то конкурентное преимущество. В офисных отношениях очень важны нюансы и границы дозволенного, которые нужно знать и соблюдать. О том, что такое деловой этикет, насколько допустимы неформальные отношения в коллективе и как грамотно разрешать конфликты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что вы работаете в большой компании. Вы главный архитектор, и вам приходится общаться с большим количеством людей. Какие правила существуют у вас в компании?
Марина Лазарь, архитектор:
У нас прописан дресс-код, который соблюдается, в принципе, компанией и людьми, которые там работают. По пятницам у нас свободный день, когда могут себе позволить немножко по-другому одеться. В принципе, люди стараются соблюдать. Это комфортно, потому что ты знаешь, что если кто-то хочет выделиться, то это уже тогда вне рабочего времени. У нас есть место, где можно переодеться. Если кто-то хочет приехать в шортах, приезжает в шортах, потом переодевается в брюки и на работе уже работает в нормальной одежде.
Ольга Шерснева:
Вы говорите больше про какую-то одежду. Именно с точки зрения поведения – не кушать за столом, отключать мобильный телефон?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Не сплетничать.
Марина Лазарь:
В том числе обязательно.
Наталья Надольская:
Взаимоотношения в коллективе? Ведь деловой этикет – это не столько про одежду, сколько про взаимоотношения.
Марина Лазарь:
Вообще, в принципе, у нас достаточно так четко прописано. Мы не кушаем на рабочих местах. У нас есть столовая, причем очень хорошая, куда можно спуститься, попить кофе вполне, если тебе хочется перекусить. Следим за порядком, потому что у нас часто приезжают гости смотреть, приходят, поэтому у нас всегда убрано, чисто. Мы всегда готовимся к посетителям каким-то, поэтому у нас в этом плане очень так комфортно, даже идеально. Мы стараемся украсить свое рабочее место – цветы, аквариум у нас есть.
Ольга Шерснева:
Неужели все соблюдают этикет и никто не сплетничает о коллегах? Не поверю.
Марина Лазарь:
Если честно, может, мне так повезло – я не попадала в такие компании. У нас очень комфортно, по-домашнему. Мы много рассуждаем на различные темы и не только профессиональные, поэтому у нас много юмора, шутки. У нас коллектив, мы работаем, отдел – одни архитекторы, поэтому немножко такая творческая атмосфера, в которой очень комфортно.
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