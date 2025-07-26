Юлия Трушкина и Инна Неделькина одержали победу на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Юлия Трушкина и Инна Неделькина одержали победу на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 23 лет. Соревнования проходят в Португалии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорускам не было равных на двухсотметровке в каноэ-двойке. Наши девушки справились с дистанцией за 44 секунды 95 сотых и более чем на секунду обошли серебряных призеров из Испании. Тройку лучших замкнул российский дуэт. Кроме того, Глеб Чеботарев показал седьмой результат в каноэ-одиночке, а Полина Соболь и Анна Маржина остановились в шаге от пьедестала каноэ-двоек в категории юниоров. От бронзовых медалей их отделили всего три десятые секунды. Юлия Ходько заняла восьмое место в байдарке-одиночке на 500 метров.