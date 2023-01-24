Лукашенко о ремесленниках и ИП: то, что ты заработал, у тебя никто не отберёт, если, конечно, не нарушал закон

Новости Беларуси. Как защитить законные права и интересы белорусов? Об этом и не только говорили сегодня, 24 января, во Дворце Независимости. Президент собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки и состояния преступности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно выстраивать диалог по линии человек-государство, как в случае с индивидуальными предпринимателями – важно объяснять правила игры и мотивацию любых изменений, чтобы не было недопониманий. У главы государства, у которого график в разы плотнее, чем у многих, на это время находится. А у тех, кто уровнем ниже?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо им просто разъяснить, каким путем мы будем двигать их к цивилизованной торговле или производству. Ремесленники останутся, которые исключительно что-то делают своими руками, и будут продавать по той цене, по которой они могут продать. Все остальные должны налоги платить, как положено. Мы это приведем в соответствие, никого не обижая. То, что ты заработал на сегодня, у тебя никто не отберет, если, конечно, не нарушал закон. Поэтому по индивидуальным предпринимателям, можете со Снопковым и Головченко переговорить по каким-то категориям людей, надо с ними поговорить, надо с ними разговаривать. Нельзя так, что придет какое-то время, они, очумевши, не разобравшись, опять выскочат на улицу и мы с ними будем бороться. Надо упреждать такие вещи.

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