Президент: нам надо сплотиться сейчас, чтобы здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо сплотиться сейчас, чтобы выжить, чтобы, не дай бог, здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы. Плохо, что у нас так складывается ситуация вокруг страны. Особенно с нашей Украиной. Но это же для нас урок. Для всех десяти миллионов и гостей, которые у нас здесь бывают, это урок. Уже все поняли: если бы мы не выстояли в 2020 году, мы знаем, что было бы. Было бы хуже, чем в Украине. Украина богатая. Богаче нас. Было бы здесь хуже. Я не хочу, чтобы мне или вам кланялись за это и нас благодарили, но всем понятно, во имя чего и благодаря кому выстояли. И если уже после этого кто-то вылазит из-под плинтуса, как таракан, и начинает опять или продолжает свое это гадкое дело, воюя против народа и против власти… Если кто-то, не дай бог… Но открыто сейчас они побаиваются некоторые. Слушайте, как с ними сегодня поступать? Конечно, мы жестко на это реагируем.

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