Лукашенко: «Те, кто готов жить в мире, созидать для блага своей страны, не должны быть отвергнуты обществом»

Новости Беларуси. Как защитить законные права и интересы белорусов? Об этом и не только говорили сегодня, 24 января, во Дворце Независимости. Президент собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки и состояния преступности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пусть вопрос обеспечения законных прав и интересов белорусов у нас не стоит так остро, как где-то, но он есть. Впрочем, есть и запрос у части общества, о котором по разным каналам сообщают Президенту.

Не секрет, что ситуация у наших рубежей на всех направлениях остается напряженной. Поэтому власти и силовики вынуждены реагировать жестко, в том числе и на внутренние угрозы. Но при этом государство готово дать шанс беглым, которые искренне раскаются в содеянном. Президент уже не раз говорил об этом, вот и сегодня подчеркнул: в этом вопросе подход должен быть индивидуальным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы сегодня обсудить с вами, как быть с теми, кто еще вчера выступал против государства. Мы все помним 2020 год. Чувствую, что у отдельной части нашего общества запрос на данную тему. Поэтому поручал Администрации с участием общественности проработать и предложить механизм возможного решения. Те, кто готов жить в мире, созидать для блага своей страны, не должны быть отвергнуты обществом. Это аксиома. Это не я придумал. Нам нужно не закрываться от тех, кто оступился, осознал это, а сделать шаг навстречу. Но только тем, кто вернется или из мест не столь отдаленных, или из-за границы и будут, как у нас принято говорить, «ябатьками» еще большими, чем те, кто сегодня нас окружает. А такие есть. Поэтому предстоит серьезная работа, чтобы во всем разобраться.

Еще раз подчеркиваю: огулом никто ничего не должен делать. Ибо мы потеряем своих сторонников и законно потеряем. В том числе и вас, журналисты, которые здесь, которые сейчас на острие и тогда им несладко было. Мы это должны учитывать.