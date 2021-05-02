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О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК

02 мая 2021 18:30
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Новости Беларуси. Успехи, проблемы и вопросы. Президент на неделе провел мозговой штурм по развитию аграрной отрасли. С одной стороны, в стране обеспечена продовольственная безопасность, с другой стороны, есть где снимать критические сюжеты – от ветхих ферм до падежа телят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК-1

Наш АПК – это и роботизированные комплексы, и отсутствие банальной дисциплины.

О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси рассуждал Евгений Пустовой.

Для белорусского села важны дисциплина, диктатура, диверсификация. Для АПК – стратегическое планирование. На неделе во Дворце Независимости прошло объемное совещание. Наша модель продовольственной безопасности оказалась одной из самых жизнеспособных.

О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК-4

От аграрных вопросов большинство людей далеки. Вникать начинают, когда продукты либо дороги, либо в дефиците. Белорусам вникать в развитие села не надо. Например, даже президент богатейшей страны мира признал: в США голодают 36 миллионов человек, каждый третий – это ребенок.

Наш глава государства еще полтора года назад предрекал продовольственные проблемы. Это совещание о том, как сделать белорусский АПК лучше. Сейчас даже оппоненты власти перестали критиковать за поддержку села. Но деньги надо считать.

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О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК-7

О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК-9

Это совещание касается и распределения полномочий. Посевная, состояние техники или падеж скота – вопросы регионального масштаба, а правительство должно отвечать за экспорт сельскохозяйственной продукции. Профильный вице-премьер прошел хорошую школу, работая в Москве. Задача как была, так и осталась – диверсификация экспорта.

Александр Субботин: мы как одни из основных поставщиков продовольствия в мире будем держаться за своё место под солнцем

Отечественная продукция поставляется в 116 стран мира. За первый квартал 2021 года валютная выручка на 72 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период 2020-го. И если с экспортом нормально, то вот над показателями у хозяйств нужно работать.

Александр Турчин о зарплатах в сельском хозяйстве: «В текущей пятилетке как минимум на тысячи две мы должны выходить»

О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК-12

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
В текущей пятилетке как минимум на тысячи две мы должны выходить. Это объективная на самом деле необходимость, потому что, если мы не будем платить людям нормальную зарплату, работать в сельском хозяйстве будет некому.

Именно с нехваткой людей связывают свои проблемы губернаторы. Президент дает четкую рекомендацию: проблема не в дефиците рабочих рук – проблема в управлении.

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Посевная в разгаре. В этом хозяйстве два энергонасыщенных трактора. И оба на приколе.

О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК-15

Михаил Лесовский, и. о. директора ОАО «Синегорское» Сенненского района:
Механизаторы работают с полседьмого, уже в поле, до темноты, будем так говорить. То есть все свои обязанности исполняют, как положено. Ну а техника ломается, техника недоделанная.

Вот только интересно получается. В Брестской области новые тракторы в поле, в Витебской – ждут ремонта. Может все-таки все зависит от отношения к технике? Эти кадры говорят лучше всяких слов.

О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК-18

На западе Беларуси агарные показатели всегда лучше.

О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК-21

Вот это и есть роботы. На роботе установлена 3D-камера, камера определяет расположение сосков. Один робот захватывает два стакана и два стакана, соответственно, пытается подключить.

Кормят и даже наводят чистоту. Посмотрите, как на этой белорусской ферме роботы заботятся о коровах

На совещании у Президента говорили и о других фермах – наследии прошлого. Вот так выглядят некоторые. Ветхие дома и коровники – под снос.

О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК-24

Отдельная тема – мелиорация. Глава государства под впечатлением от недавней поездки по чернобыльским регионам. Земли надо возвращать к жизни (подробнее здесь).

О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК-27

На совещании присутствовали не только высшие должностные лица государства, профильный министр и губернаторы, но еще и генпрокурор. У Президента есть вопросы.

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Николай Шерстнев # Александр Субботин # Александр Турчин # Михаил Лесовский # Владимир Червинский # Андрей Швед # Фотофакт

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