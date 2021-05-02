О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК
Новости Беларуси. Успехи, проблемы и вопросы. Президент на неделе провел мозговой штурм по развитию аграрной отрасли. С одной стороны, в стране обеспечена продовольственная безопасность, с другой стороны, есть где снимать критические сюжеты – от ветхих ферм до падежа телят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наш АПК – это и роботизированные комплексы, и отсутствие банальной дисциплины.
О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси рассуждал Евгений Пустовой.
Для белорусского села важны дисциплина, диктатура, диверсификация. Для АПК – стратегическое планирование. На неделе во Дворце Независимости прошло объемное совещание. Наша модель продовольственной безопасности оказалась одной из самых жизнеспособных.
От аграрных вопросов большинство людей далеки. Вникать начинают, когда продукты либо дороги, либо в дефиците. Белорусам вникать в развитие села не надо. Например, даже президент богатейшей страны мира признал: в США голодают 36 миллионов человек, каждый третий – это ребенок.
Наш глава государства еще полтора года назад предрекал продовольственные проблемы. Это совещание о том, как сделать белорусский АПК лучше. Сейчас даже оппоненты власти перестали критиковать за поддержку села. Но деньги надо считать.
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Это совещание касается и распределения полномочий. Посевная, состояние техники или падеж скота – вопросы регионального масштаба, а правительство должно отвечать за экспорт сельскохозяйственной продукции. Профильный вице-премьер прошел хорошую школу, работая в Москве. Задача как была, так и осталась – диверсификация экспорта.
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Отечественная продукция поставляется в 116 стран мира. За первый квартал 2021 года валютная выручка на 72 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период 2020-го. И если с экспортом нормально, то вот над показателями у хозяйств нужно работать.
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Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
В текущей пятилетке как минимум на тысячи две мы должны выходить. Это объективная на самом деле необходимость, потому что, если мы не будем платить людям нормальную зарплату, работать в сельском хозяйстве будет некому.
Именно с нехваткой людей связывают свои проблемы губернаторы. Президент дает четкую рекомендацию: проблема не в дефиците рабочих рук – проблема в управлении.
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Посевная в разгаре. В этом хозяйстве два энергонасыщенных трактора. И оба на приколе.
Михаил Лесовский, и. о. директора ОАО «Синегорское» Сенненского района:
Механизаторы работают с полседьмого, уже в поле, до темноты, будем так говорить. То есть все свои обязанности исполняют, как положено. Ну а техника ломается, техника недоделанная.
Вот только интересно получается. В Брестской области новые тракторы в поле, в Витебской – ждут ремонта. Может все-таки все зависит от отношения к технике? Эти кадры говорят лучше всяких слов.
На западе Беларуси агарные показатели всегда лучше.
Вот это и есть роботы. На роботе установлена 3D-камера, камера определяет расположение сосков. Один робот захватывает два стакана и два стакана, соответственно, пытается подключить.
Кормят и даже наводят чистоту. Посмотрите, как на этой белорусской ферме роботы заботятся о коровах
На совещании у Президента говорили и о других фермах – наследии прошлого. Вот так выглядят некоторые. Ветхие дома и коровники – под снос.
Отдельная тема – мелиорация. Глава государства под впечатлением от недавней поездки по чернобыльским регионам. Земли надо возвращать к жизни (подробнее здесь).