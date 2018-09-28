Александр Лукашенко: «Вопрос безопасности – это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита»

Взаимодействие в формате СНГ должно быть синхронизировано с интеграционными процессами в Большой Евразии, особенно в рамках Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким предложением на саммите СНГ выступил наш Президент. 27 сентября Душанбе принимает масштабный международный форум. О чём в Душанбе говорили министры иностранных дел стран СНГ? Репортаж СТВ

Актуальные вопросы главы государств обсудили сначала в узком формате. Александр Лукашенко подчеркнул, что неизменным приоритетом Беларуси в СНГ остается укрепление экономического сотрудничества. С одной стороны, странам нужно объединять усилия для совместной защиты интересов на глобальном рынке. С другой – активизировать взаимную торговлю и инвестиции, расширять промышленную кооперацию. Кроме того, определить нужно направления, по которым страны СНГ смогут взаимодействовать с крупными международными проектами, в первую очередь – с экономическим поясом Шелкового пути. Беларусь уже участвует и развивает китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».

Встреча в узком составе была закрытой для прессы. Вниманию журналистов – несколько протокольных минут. Во вступительном слове Эмомали Рахмон рассказал, что было сделано за время председательства его страны в СНГ. Эмомали Рахмон: «В период председательства Таджикистана было проведено почти 40 заседаний отраслевых советов»

По итогам встречи в узком составе решено, что в 2019 году председательство в СНГ примет Туркменистан. А вот пройдет следующее заседание Совета глав государств 11 октября следующего года в Ашхабаде. Эти и другие вопросы, в том числе кадровые, партнеры обсудили уже на встрече в расширенном составе. Всего принято 16 решений и заявлений.

Наш глава государства пользовался особой популярностью у прессы. Зарубежные журналисты могли еще раз убедиться в открытости белорусского лидера.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопрос безопасности – это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита. Все об этом говорят, все президенты. Даже мы – казалось бы, спокойная Беларусь – постоянно об этом говорим. Учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ Союзного государства. Кстати, мы в таком конфиденциальном порядке с Владимиром Владимировичем обсуждали эту проблему. Я не буду конкретизировать, но лично мы общались именно по этому вопросу.