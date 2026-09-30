Прямой эфир

Новости по тегу #Государственная политика в области сельского хозяйства

Хозяйство «Говяды-агро» приводят в порядок после визита Президента
30 сентября 2026 17:48

Хозяйство «Говяды-агро» приводят в порядок после визита Президента

Президент поздравил аграриев Гродненщины с достойным урожаем
26 сентября 2026 16:50

Президент поздравил аграриев Гродненщины с достойным урожаем

Могилевская область может гордиться своим урожаем картофеля – Котковец
23 сентября 2026 17:05

Могилевская область может гордиться своим урожаем картофеля – Котковец

Лукашенко заслушал доклад помощника по Могилевской области
23 сентября 2026 16:43

Лукашенко заслушал доклад помощника по Могилевской области

Дмитрий Крутой провел совещание по системным вопросам АПК в Могилевской области
23 сентября 2026 16:39

Дмитрий Крутой провел совещание по системным вопросам АПК в Могилевской области

«Учись и перенимай опыт». Президент искренне пообщался с фермером
18 сентября 2026 18:05

«Учись и перенимай опыт». Президент искренне пообщался с фермером

Лукашенко угостили фермерской картошкой
18 сентября 2026 17:37

Лукашенко угостили фермерской картошкой

«Переводите область на военное положение!» Лукашенко устроил разнос чиновникам под Шкловом
18 сентября 2026 16:47

«Переводите область на военное положение!» Лукашенко устроил разнос чиновникам под Шкловом

Крупко доложил Лукашенко о результатах уборки зерна и рапса в Гомельской области
02 сентября 2026 16:53

Крупко доложил Лукашенко о результатах уборки зерна и рапса в Гомельской области

Новшества закона о мелиорации рассмотрели на выездном заседании в Витебской области
26 августа 2026 18:12

Новшества закона о мелиорации рассмотрели на выездном заседании в Витебской области

Более 100 профилакториев для телят строят и реконструируют в Гродненской области
19 августа 2026 17:14

Более 100 профилакториев для телят строят и реконструируют в Гродненской области

Лукашенко поручил аграриям Гомельщины выкосить поймы рек. Какая выгода для государства?
16 августа 2026 16:52

Лукашенко поручил аграриям Гомельщины выкосить поймы рек. Какая выгода для государства?