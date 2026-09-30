Новости по тегу #Государственная политика в области сельского хозяйства

После визита Александра Лукашенко в Шкловский район здесь определили целый комплекс проблем.
Это они собрали около 1,5 миллиона тонн зерновых культур при самой высокой в Беларуси урожайности.
Лукашенко заслушал доклад помощника по Могилевской области.
В центре внимания – мобилизация региона на финише уборочной кампании.
Разговор строился с учетом работы отрасли за первое полугодие и поручений Александра Лукашенко после поездки в Шкловский район.
18 сентября в центре внимания главы государства были вопросы развития АПК.
Президент предложил в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель.
Президент поручил за будущий год кардинально изменить Могилевскую область.
Валовой сбор составил 1 миллион 90 тысяч тонн – это выше уровня 2025 года.
Белорусское законодательство в мелиорации земель шлифуют под реальные запросы агросектора.
Президент поручил аграриям возвести более полутысячи профилакториев для телят к 1 октября.
Во-вторых, пойменные луга – это разнотравье и источник качественного, а главное – максимально дешевого корма для животноводства.
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