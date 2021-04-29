Александр Субботин: мы как одни из основных поставщиков продовольствия в мире будем держаться за своё место под солнцем
Новости Беларуси. Президент потребовал навести порядок на селе и назвал условия для более эффективной работы аграриев. 29 апреля во Дворце Независимости прошло совещание по ситуации в агропромышленном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники – высшие должностные лица, руководство Минсельхозпрода, правоохранительного блока и губернаторы.
В центре внимания главы государства – стратегия развития АПК. Мелочей быть не может, когда речь идет о продовольственной безопасности. 2020-й и этот год показали: проверку мировой пандемией прошли модели не всех государств.
29 апреля речь шла и о распределении полномочий. Например, правительство должно отвечать за экспорт. У профильного вице-премьера хороший опыт уже есть, а вот посевная, состояние техники или падеж скота – вопросы районного масштаба. Состояние животноводческих комплексов в том числе будет контролировать Генеральная прокуратура, выполнение сегодняшних поручений Президента – в центре внимания госконтроля.
«Мужики, повторять больше не буду». Александр Лукашенко потребовал навести порядок на селе
Состоянием животноводческого комплекса займется в том числе Генеральная прокуратура, выполнение сегодняшних поручений Президента – в центре внимания госконтроля.
Сегодня речь шла и о распределении полномочий. Посевная, состояние техники или падеж скота – вопросы регионального масштаба, а правительство должно отвечать за экспорт сельскохозяйственной продукции. Профильный вице-премьер прошел хорошую школу, работая в Москве. Задача как была, так и осталась – диверсификация экспорта.
Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Дверь одна закрывается, но две или три двери сразу открываются. Я думаю и уверен, и показывают все аналитические исследования, что продовольствие не потеряет своей актуальности. В мире уже начинает ощущаться дефицит продовольственных товаров, соответственно, мы видим, что цены начинают ползти уверенно вверх на все продовольствие. Поэтому мы как одни из основных производителей и поставщиков продовольствия в мире, как бы это громко ни было сказано, понимаем свое место и будем держаться за свое место под солнцем.
Александр Лукашенко: в ковидном испытании победили национальные интересы
Экспорт сельскохозяйственной продукции растет, в сложном 2020 году он достиг 5,8 миллиарда долларов. Отечественная продукция поставляется в 116 стран. По данным за первый квартал, валютная выручка на 72 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период 2020 года.