Александр Субботин: мы как одни из основных поставщиков продовольствия в мире будем держаться за своё место под солнцем

Новости Беларуси. Президент потребовал навести порядок на селе и назвал условия для более эффективной работы аграриев. 29 апреля во Дворце Независимости прошло совещание по ситуации в агропромышленном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники – высшие должностные лица, руководство Минсельхозпрода, правоохранительного блока и губернаторы. В центре внимания главы государства – стратегия развития АПК. Мелочей быть не может, когда речь идет о продовольственной безопасности. 2020-й и этот год показали: проверку мировой пандемией прошли модели не всех государств.

29 апреля речь шла и о распределении полномочий. Например, правительство должно отвечать за экспорт. У профильного вице-премьера хороший опыт уже есть, а вот посевная, состояние техники или падеж скота – вопросы районного масштаба. Состояние животноводческих комплексов в том числе будет контролировать Генеральная прокуратура, выполнение сегодняшних поручений Президента – в центре внимания госконтроля. «Мужики, повторять больше не буду». Александр Лукашенко потребовал навести порядок на селе Состоянием животноводческого комплекса займется в том числе Генеральная прокуратура, выполнение сегодняшних поручений Президента – в центре внимания госконтроля. Сегодня речь шла и о распределении полномочий. Посевная, состояние техники или падеж скота – вопросы регионального масштаба, а правительство должно отвечать за экспорт сельскохозяйственной продукции. Профильный вице-премьер прошел хорошую школу, работая в Москве. Задача как была, так и осталась – диверсификация экспорта.