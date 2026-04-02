Стали известны еще три участника четвертьфиналов Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Один из них – лидер Западной конференции – ярославский «Локомотив». В пятом противостоянии серии подопечные Боба Хартли сломили сопротивление «Спартака». К середине игры фаворит уступал 0:2. Однако сначала Никита Кирьянов, а после Денис Алексеев смогли переломить исход встречи. Приговор в заключительной трети вынес Георгий Иванов. Итог – 3:2 в противостоянии и 4:1 в одной восьмой.

«Железнодорожники» ожидают своего оппонента. В четвертьфиналах осталось всего одно вакантное место, которое разыгрывают «Салават Юлаев» и «Автомобилист». Еще двумя коллективами, забравшими свои путевки, стали омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург».