Передал крест и пообщался с прихожанами. Как Александр Лукашенко встретил с белорусами Пасху в Турове

Новости Беларуси. Вечером 1 мая спецрейсом из Иерусалима в Минский Свято-Духов кафедральный собор был доставлен Благодатный огонь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня, 2 мая, православные христиане праздновали Воскресение Христово.

Праздничные богослужения прошли во всех церквях Беларуси. Традиционно верующие идут в храмы семьями – освящают куличи и крашеные яйца, зажигают пасхальные свечи и просят у Бога о самом сокровенном.

Светлый праздник вместе с православными белорусами разделил Президент. Обращаясь к верующим, Александр Лукашенко напомнил, что в силах каждого с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением. Виктория Ходосок продолжит.

Виктория Ходосок, корреспондент:

«Христос Воскрес» – эти слова сегодня звучат практически отовсюду. Для верующих Великий день – особый день и символ победы жизни над смертью. В светлое Христово Воскресение принято молиться и загадывать желания, но по традиции просят не о земном, а о сокровенном.

Туров. Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских. Построен не так и давно – в 2013 году. Правда, на этом месте еще в XII веке стоял храм. Со временем был разрушен. Святыню пытались восстановить несколько раз. А буквально рядом – один из известных крестов, который каким-то чудом по реке против течения приплыл в Туров.

Несмолкающий колокольный перезвон в лучах солнца – добрый знак. Сегодня в туровском храме много прихожан: светлая Пасха, и приехал Президент. Два значимых события для святой туровской земли.

Уважаемый Александр Григорьевич, с сердечной радостью в этот светлый праздник Воскресения Христова приветствуем вас! Христос Воскрес!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Воистину Воскрес! Спасибо.

Спасибо.

Каждый год уже по традиции Александр Лукашенко этот день проводит со своей большой семьей – нами, белорусами. Ежегодно он приезжает в маленький храм какого-либо уголка Беларуси, зажигает пасхальную свечу и молится о сокровенном. И общается открыто с верующими. Президент Беларуси в Турове: «Нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но, как все видят, Бог нас хранит»

Сегодня мир настолько хрупок, что кажется, вера – единственное спасение. Вера в то, что мир и спокойствие внутри страны больше не нарушат, что люди будут помнить, что есть добро, а что зло. Ведь на кону жизнь всей страны и каждого из нас. Да и великий праздник – еще один повод задуматься каждому, что было сделано не так. Александр Лукашенко: православная церковь вела себя достойно и заняла солидную позицию. Народ это оценил и ещё оценит

2 мая на одну святыню в Кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских стало больше. Символично, в Воскресение Христово в храм вернулся воссозданный крест Туровской епархии. Это подарок Президента. От души. Святыня украшена драгоценными камнями, а на основании креста – лики святых. «В знак благодарности за сегодняшнее посещение». Что митрополит Вениамин передал Александру Лукашенко в Турове?