Владимир Караник: «Мы единая страна, и не должно быть так, что каждая область варится в своём соку»

Новости Беларуси. 2020 год стал настоящим испытанием для мировой экономики и тестом на прочность для миллионов кооперационных связей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И в этом смысле на первое место выходит вопрос продовольственной безопасности. О ней 29 апреля говорили на совещании у Президента.

О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК

Евгений Пустовой, корреспондент:

Гродненская область – самая урожайная. Но и там есть аутсайдеры. Здешний губернатор не аграрий. Но оздоравливать некрепкие хозяйства собирается, используя врачебную тактику. Каждому пациенту – свое лекарство, каждому хозяйству – своя стратегия развития.