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Владимир Караник: «Мы единая страна, и не должно быть так, что каждая область варится в своём соку»

02 мая 2021 18:29
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Новости Беларуси. 2020 год стал настоящим испытанием для мировой экономики и тестом на прочность для миллионов кооперационных связей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И в этом смысле на первое место выходит вопрос продовольственной безопасности. О ней 29 апреля говорили на совещании у Президента.

О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК

Евгений Пустовой, корреспондент:
Гродненская область – самая урожайная. Но и там есть аутсайдеры. Здешний губернатор не аграрий. Но оздоравливать некрепкие хозяйства собирается, используя врачебную тактику. Каждому пациенту – свое лекарство, каждому хозяйству – своя стратегия развития.

Владимир Караник: «Мы единая страна, и не должно быть так, что каждая область варится в своём соку»-1

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Я очень рад, что такой действительно откровенный разговор состоялся, потому что мы единая страна и не должно быть так, что каждая область варится в своем соку. У кого-то получается лучше – давайте поделимся опытом, у кого-то есть проблемы – давайте вместе подумаем, как их решать.

Владимир Караник: «Мы единая страна, и не должно быть так, что каждая область варится в своём соку»-4

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Владимир Караник # Фотофакт

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