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Александр Лукашенко: «Наши люди могут работать, только надо им заплатить, попросить их, чтобы поработали»

02 мая 2021 17:51
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Новости Беларуси. Успехи, проблемы и вопросы. Президент на неделе провел мозговой штурм по развитию аграрной отрасли. С одной стороны, в стране обеспечена продовольственная безопасность, с другой стороны, есть где снимать критические сюжеты – от ветхих ферм до падежа телят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе во Дворце Независимости прошло объемное совещание. Наша модель продовольственной безопасности оказалась одной из самых жизнеспособных.

Александр Лукашенко: «Наши люди могут работать, только надо им заплатить, попросить их, чтобы поработали»-1

Именно с нехваткой людей связывают свои проблемы губернаторы. Президент дает четкую рекомендацию: проблема не в дефиците рабочих рук – проблема в управлении.

О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК

Александр Лукашенко: «Наши люди могут работать, только надо им заплатить, попросить их, чтобы поработали»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Не хватает людей – ну что ж, попросим, поработают люди в две смены, в три смены поработают. Наши люди могут работать, только надо им заплатить, попросить их, чтобы поработали.

Но когда люди лишние, вот это беда. Этих людей надо трудоустроить. А для того, чтобы их трудоустроить, надо создать рабочие места. А это инвестиции и не малые. 

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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