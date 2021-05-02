Александр Лукашенко: «Наши люди могут работать, только надо им заплатить, попросить их, чтобы поработали»

Новости Беларуси. Успехи, проблемы и вопросы. Президент на неделе провел мозговой штурм по развитию аграрной отрасли. С одной стороны, в стране обеспечена продовольственная безопасность, с другой стороны, есть где снимать критические сюжеты – от ветхих ферм до падежа телят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Именно с нехваткой людей связывают свои проблемы губернаторы. Президент дает четкую рекомендацию: проблема не в дефиците рабочих рук – проблема в управлении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не хватает людей – ну что ж, попросим, поработают люди в две смены, в три смены поработают. Наши люди могут работать, только надо им заплатить, попросить их, чтобы поработали.

Но когда люди лишние, вот это беда. Этих людей надо трудоустроить. А для того, чтобы их трудоустроить, надо создать рабочие места. А это инвестиции и не малые.

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