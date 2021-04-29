Александр Турчин о зарплатах в сельском хозяйстве: «В текущей пятилетке как минимум на тысячи две мы должны выходить»

Новости Беларуси. 2020 год стал настоящим испытанием для мировой экономики и тестом на прочность для миллионов кооперационных связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в этом смысле на первое место выходит вопрос продовольственной безопасности. О ней 29 апреля говорили на совещании у Президента.

Разруха и бесхозяйственность рука об руку идут с уровнем жизни людей. Президент не раз подчеркивал: на селе жить должно быть так же комфортно, как и в городе. А для белорусской деревни будущего названы четкие социальные стандарты: дороги, социальное обслуживание, необходимые товары и заработок.