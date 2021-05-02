Кормят и даже наводят чистоту. Посмотрите, как на этой белорусской ферме роботы заботятся о коровах

Новости Беларуси. Первую в СНГ и 12-ю в мире роботизированную ферму недавно запустили в хозяйстве «Беловежский» Каменецкого района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За все процессы отвечает искусственный интеллект.

До этого местные специалисты подтвердили высокий уровень профессионализма, наравне с японцами и немцами. Сейчас здесь полтысячи буренок. Каждая дает 25 литров молока, на 100 % сорта «экстра». О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК

Вместо животноводов – робот-раздатчик, а за чистоту отвечает дельта-скрепер – небольшой конвейер для уборки пространства каждые полчаса.