«Мужики, повторять больше не буду». Александр Лукашенко потребовал навести порядок на селе

Новости Беларуси. Президент потребовал навести порядок на селе и назвал условия для более эффективной работы аграриев. 29 апреля во Дворце Независимости прошло совещание по ситуации в агропромышленном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За годы независимости создан большой потенциал в сельскохозяйственной отрасли. Постоянно растет производство основных видов продукции. Но зачастую нехватка элементарной дисциплины отражается на экономических показателях хозяйств. Помощь и климатические условия у всех одни и те же, а результаты разные. Нарекания у Президента прежде всего вызывает самый северный регион. Но ряд поручений, от мелиорации до разборки старых ферм, касаются всех областей. Александр Лукашенко указал на ряд проблемных вопросов, которые необходимо решить в ближайшее время. Он поделился с участниками совещания своими наблюдениями по итогам недавней поездки в чернобыльские районы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Категорически настаиваю на активизации мелиорации. Любые средства, любые деньги, которые только есть и которых нет, инициатива людей – все должно быть направлено на это. Мы теряем огромные площади, тысячи и тысячи гектаров. Они начали зарастать хмызняком. А завтра из этого хмызняка вырастут никому не нужные деревья (леса у нас хватает, дай бог его выпилить и переработать). Вот мелиорация, содержание земель, повышение плодородия, гумус и прочее – это задача государства, государственной важности. Это наша задача. Поэтому я попрошу министра и вице-премьера заняться этими проблемами. Александр Лукашенко: в ковидном испытании победили национальные интересы

Падеж недопустим, если мы хотим, чтобы сельскохозяйственное производство росло. Будучи в чернобыльских регионах, я уже в который раз говорю: председатели райисполкомов должны определиться, если два-три хозяйства, в которых падеж недопустим, не могут с этим справиться, значит, молодняк должен быть в целом вывезен из этих хозяйств и отправлен в те хозяйства, которые могут обеспечить уход за молодняком. Мужики, повторять больше не буду. Мы построили животноводческие комплексы. Это дало нам возможность уйти почти повсеместно из производственных помещений, которые на ладан дышат и технологически не могут обеспечить производство. То есть мы бросили старые фермы и на крышах растут деревья. Мужики, два-три года – все убрать или закопать, на месте и очень глубоко, чтобы не мешало пахать. Захотят люди разобрать что-то, забрать – пусть забирают. Но порядок надо навести. Чудеса! Захламленная ферма среди поля, бывшая ферма, где стоял скот, и водонапорная башня. Смотрите, памятник нашей бесхозяйственности.