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Президент Беларуси: очень много пустующих приусадебных участков. Задача – эти дома продать или снести, если они никому не нужны

02 мая 2021 18:32
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Новости Беларуси. Успехи, проблемы и вопросы. Президент на неделе провел мозговой штурм по развитию аграрной отрасли. С одной стороны, в стране обеспечена продовольственная безопасность, с другой стороны, есть где снимать критические сюжеты – от ветхих ферм до падежа телят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе во Дворце Независимости прошло объемное совещание. Наша модель продовольственной безопасности оказалась одной из самых жизнеспособных.

Президент Беларуси: очень много пустующих приусадебных участков. Задача – эти дома продать или снести, если они никому не нужны -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Очень много пустующих приусадебных участков и хилых этих домов, которые никому не нужны. В течение этого года задача всей вертикали власти эти дома продать или снести, закопать, если они никому не нужны. Ваша задача – все эти дома или снести, или продать, за копейки если нужно. Но главное для вас – обработать эти приусадебные участки.

О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК

Президент Беларуси: очень много пустующих приусадебных участков. Задача – эти дома продать или снести, если они никому не нужны -4

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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