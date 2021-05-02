Президент Беларуси: очень много пустующих приусадебных участков. Задача – эти дома продать или снести, если они никому не нужны

Новости Беларуси. Успехи, проблемы и вопросы. Президент на неделе провел мозговой штурм по развитию аграрной отрасли. С одной стороны, в стране обеспечена продовольственная безопасность, с другой стороны, есть где снимать критические сюжеты – от ветхих ферм до падежа телят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень много пустующих приусадебных участков и хилых этих домов, которые никому не нужны. В течение этого года задача всей вертикали власти – эти дома продать или снести, закопать, если они никому не нужны. Ваша задача – все эти дома или снести, или продать, за копейки если нужно. Но главное для вас – обработать эти приусадебные участки.

О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК