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Какие проблемы есть у сельского хозяйства в Беларуси? На совещании у Президента обсудили актуальные вопросы АПК

29 апреля 2021 19:11
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Новости Беларуси. 2020 год стал настоящим испытанием для мировой экономики и тестом на прочность для миллионов кооперационных связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в этом смысле на первое место выходит вопрос продовольственной безопасности. О ней 29 апреля говорили на совещании у Президента.

Какие проблемы есть у сельского хозяйства в Беларуси? На совещании у Президента обсудили актуальные вопросы АПК-1

Когда на фоне пандемии в мире предрекали дефицит продуктов питания, в Беларуси удалось не просто удержать планку, но и обеспечить рост производства основных видов сельхозпродукции. Но это не значит, что в агропромышленном комплексе без проблем. На них сегодня сосредоточились участники встречи во Дворце Независимости. Президент требует навести порядок на селе и называет условия для более эффективной работы.

Подробности в репортаже Юлии Бешановой.

Беларусь – страна аграрная. Более 40 % земель – сельскохозяйственные. Отрасль – ключевая. Поэтому в разгар посевной, когда в полях в полную силу идут посевные работы, Александр Лукашенко собирает совещание по актуальным вопросам сельского хозяйства.

Какие проблемы есть у сельского хозяйства в Беларуси? На совещании у Президента обсудили актуальные вопросы АПК-4

За столом – правительство и губернаторы. Такой открытый разговор позволяет держать руку на пульсе и вовремя корректировать направления развития.

А еще это возможность подвести промежуточные итоги. Тем более 2020 год стал настоящей проверкой для системы мировых экономических отношений: закрылись границы, разрушились многолетние торговые связи, а государства и экономические союзы отказались выполнять взятые на себя обязательства.

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Какие проблемы есть у сельского хозяйства в Беларуси? На совещании у Президента обсудили актуальные вопросы АПК-7

На совещании сельхозсферу разложили буквально по полочкам. Да, больше намолочено зерна, а значит получили хорошую кормовую базу. Как результат – приросли по мясу и молоку.

Но сегодня здесь собрались не обсуждать успехи, а чтобы решать проблемы, которые мешают выходить на новые рубежи. Например, настораживает состояние дел в животноводстве – меньше выращиваем птицы и скота. Не критично, но поголовье сократилось. Падеж, даже минимальный, с современными технологиями недопустим.

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Какие проблемы есть у сельского хозяйства в Беларуси? На совещании у Президента обсудили актуальные вопросы АПК-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я думаю, генеральный прокурор хорошо знает, что это зона ответственности прокуратуры. Мы об этом договаривались еще полтора года тому назад. Падеж недопустим, если мы хотим, чтобы сельскохозяйственное производство росло (читать далее).

Сельское хозяйство для Беларуси, без преувеличения, отрасль стратегическая. Давно обеспечили свою продовольственную безопасность и даже накормили другие страны.

Какие проблемы есть у сельского хозяйства в Беларуси? На совещании у Президента обсудили актуальные вопросы АПК-13

За последние годы наша страна получила статус одного из ведущих экспортеров продовольствия. Устояли и в ковидную турбулентность. Не просто не упали – даже приросли.

Какие проблемы есть у сельского хозяйства в Беларуси? На совещании у Президента обсудили актуальные вопросы АПК-16

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Ни для кого не секрет, что для Президента сельское хозяйство – тема особенная. Сам хозяйственник, глава государства всегда обращает внимание на порядок на земле. Недавняя поездка по чернобыльским районам – с борта вертолета была возможность масштабно посмотреть и оценить состояние дел в АПК. Отсюда основные задачи на ближайшее время.

Какие проблемы есть у сельского хозяйства в Беларуси? На совещании у Президента обсудили актуальные вопросы АПК-19

Пункт первый. Президент настаивает на активизации мелиорации. Для Беларуси тема не новая, но как никогда актуальная. С начала процесса, а это больше 90 лет, в нашей стране осушено почти 3 миллиона гектаров переувлажненных земель – треть от всех сельхозугодий. Без них невозможно было бы сегодняшнее изобилие продуктов.

Второе поручение – для чиновников – навести полный порядок на земле. Никаких заброшенных домов. Все, что возможно, отдать, продать в надежные хозяйственные руки. А то, что никому не нужно, утилизировать.

Еще одно замечание от Президента – разобраться со старыми фермами (подробнее об этом читайте здесь).

Какие проблемы есть у сельского хозяйства в Беларуси? На совещании у Президента обсудили актуальные вопросы АПК-22

Разруха и бесхозяйственность рука об руку идут с уровнем жизни людей. Президент не раз подчеркивал: на селе жить должно быть так же комфортно, как в городе. Для белорусской деревни будущего названы четкие социальные стандарты: дороги, социальное обслуживание, необходимые товары и заработок.

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Какие проблемы есть у сельского хозяйства в Беларуси? На совещании у Президента обсудили актуальные вопросы АПК-25

Пока чиновники обсуждают, как решить поставленные задачи, в полях по-прежнему кипит работа. Посевную, уверен Президент, нужно завершить вовремя. И никакие отговорки в этом вопросе не принимаются. А сроки действительно поджимают.

Какие проблемы есть у сельского хозяйства в Беларуси? На совещании у Президента обсудили актуальные вопросы АПК-28

От частностей и точечных поручений до глобальных вопросов ко всей отрасли. Спектр тем, которые успели обсудить за 2,5 часа, коснулся, без преувеличения, всех направлений работы и развития АПК. Для руководителей такой мозговой штурм должен стать отправной точкой в работе на ближайшее время.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Андрей Швед # Александр Турчин # Владимир Караник # Фотофакт

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