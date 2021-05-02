Александр Лукашенко: мы не можем выделять денежные средства на клумбы, дорожки и направлять средства туда, где они должны зарабатываться

Новости Беларуси. Успехи, проблемы и вопросы. Президент на неделе провел мозговой штурм по развитию аграрной отрасли. С одной стороны, в стране обеспечена продовольственная безопасность, с другой стороны, есть где снимать критические сюжеты – от ветхих ферм до падежа телят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На неделе во Дворце Независимости прошло объемное совещание. Наша модель продовольственной безопасности оказалась одной из самых жизнеспособных.
Наш глава государства еще полтора года назад предрекал продовольственные проблемы. Это совещание о том, как сделать белорусский АПК лучше. Сейчас даже оппоненты власти перестали критиковать за поддержку села. Но деньги надо считать.
О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не можем выделять денежные средства на клумбы, дорожки и направлять значительные денежные средства туда, где они должны зарабатываться и откуда они должны поступать в бюджет. Более того, иногда складывается впечатление, что чем большая поддержка и доверие оказаны региону, тем хуже он работает. На примере Витебской области в ближайшее время (Владимир Павлович и Николай Николаевич) разберемся, и не дай бог у вас там не будет прогресса. Уже сделали все, что вы просили.