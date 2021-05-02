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Александр Лукашенко: мы не можем выделять денежные средства на клумбы, дорожки и направлять средства туда, где они должны зарабатываться

02 мая 2021 18:29
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Новости Беларуси. Успехи, проблемы и вопросы. Президент на неделе провел мозговой штурм по развитию аграрной отрасли. С одной стороны, в стране обеспечена продовольственная безопасность, с другой стороны, есть где снимать критические сюжеты – от ветхих ферм до падежа телят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе во Дворце Независимости прошло объемное совещание. Наша модель продовольственной безопасности оказалась одной из самых жизнеспособных.

Александр Лукашенко: мы не можем выделять денежные средства на клумбы, дорожки и направлять средства туда, где они должны зарабатываться-1

Наш глава государства еще полтора года назад предрекал продовольственные проблемы. Это совещание о том, как сделать белорусский АПК лучше. Сейчас даже оппоненты власти перестали критиковать за поддержку села. Но деньги надо считать.

О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК

Александр Лукашенко: мы не можем выделять денежные средства на клумбы, дорожки и направлять средства туда, где они должны зарабатываться-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мы не можем выделять денежные средства на клумбы, дорожки и направлять значительные денежные средства туда, где они должны зарабатываться и откуда они должны поступать в бюджет. Более того, иногда складывается впечатление, что чем большая поддержка и доверие оказаны региону, тем хуже он работает. На примере Витебской области в ближайшее время (Владимир Павлович и Николай Николаевич) разберемся, и не дай бог у вас там не будет прогресса. Уже сделали все, что вы просили.

Александр Лукашенко: мы не можем выделять денежные средства на клумбы, дорожки и направлять средства туда, где они должны зарабатываться-7

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Николай Шерстнев # Фотофакт

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