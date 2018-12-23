«Нужно возвращать город людям». Рассказываем, как будет развиваться Минск после большого совещания у Президента

Новости Беларуси. Совещание главы государства с активом Минска – долгожданное мероприятие. У Мингорисполкома месяц как новый председатель. Пришло время во всеуслышание поставить задачи и уточнить направления развития главного города страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Зарплаты и цены, занятость, борьба с коррупцией и бюрократией, города-спутники, транспортная инфраструктура, водоснабжение, развитие концепции умный город. Об этом и многом другом говорили на совещании. Главный итог: Минск должен быть образцом для других городов. Но пока, к сожалению, реальное положение дел далеко от желаемого. Каким быть Минску? Ответ – в материале Ольги Коршун.

История Минска насчитывает почти 1000 лет. За это время он успел побывать и центром удельного княжества, и губернским городом, и столицей 10-миллионого государства. Много раз он горел дотла, но всегда возрождался. Минск сегодня – это 350 квадратных километров и почти 2 миллиона жителей. Столица формирует четверть ВВП страны. Это особый город, который задает тон.

До середины 2000-х город восстанавливался после развала СССР. Минск искал уникальный облик. Строились спортивные арены, гостиницы и торговые центры. Появились архитектурные алмазы и творения из стекла и бетона. Но, наверное, пришел момент остановиться, чтобы понять, как не заблудиться в каменных джунглях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нужно возвращать город людям. Он должен быть удобным для перемещения прежде всего на общественном транспорте, электросамокатах, велосипедах. Но активность местных властей в развитии инфраструктуры отстала от насущных потребностей как минимум на несколько лет. При этом общественный транспорт не отвечает нынешним запросам общества. Метро должно серьезно облегчить дыхание города, поэтому четыре станции на третьей линии нужно ввести в эксплуатацию уже в 2020 году, и желательно в первой половине.

Начали использовать электробусы. Людям они понравились, но высокая цена нового транспорта обременительна для бюджета. Производителю нужно думать над существенным снижением затрат. Наталья Ивановна, Леонид Васильевич, займитесь этим вопросом в правительстве. А вас хочу сориентировать, прежде всего в Минске, на закупку этого транспорта. Еще раз подчеркиваю: мы завтра введем атомную станцию, у нас будет огромный профицит электроэнергии. Сегодня надо думать об этом. Я думаю, Анатолий Александрович, решение транспортных задач для вас как для бывшего министра транспорта дело чести.

Так по какому пути пойдет Минск? Анатолий Сивак уже наметил траекторию движения. Чтобы город в прямом смысле вздохнул, зеленый свет дадут электротранспорту. По такому пути движется весь мир, мы не исключение. В 2019 на улицы столицы выйдут 60 электробусов, появится 40 зарядных станций. Но это стоит денег. А вот трамваи… их потенциал явно недооценивают.

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:

Этот транспорт мы видим как сообщение с аэропортом. Этот транспорт мы видим как сообщение с такими городами-спутниками, как Логойск. Это более современный вид транспорта с другими скоростями. Сейчас для этого проекта ищут инвестора, экономика превыше всего. Кстати, сегодня деньги можно делать даже из мусора. В Европе из бытовых отходов создают ткани и стекло. А в Бресте пользу извлекают даже из ила, который образуется в результате очистки воды.

Наталья Трифонова, начальник отдела экологии и внешних связей Брестского мусороперерабатывающего завода:

При сбраживании сырого осадка мы также получаем биогаз, который при сжигании превращается в электроэнергию. Деятельность нашего предприятия связана не только с экономическими показателями, а больше это экологические факторы. «Необходимы кардинальные современные экологические решения»: Президент потребовал разобраться с переработкой мусора Ежедневно на завод поступает около 250 тонн мусора. В переработку идет все – от пластика до пищевых отходов. В Минске пока такие технологии освоили не до конца.

Одним словом, есть еще пространство для фантазии. Это касается и архитектуры, которая формирует неповторимый облик города. Минск принимает все больше туристов, а по одежке, как известно, встречают.

Александр Лукашенко:

До сих пор мы мало внимания уделяли формированию целостного архитектурного облика нашей столицы. Как результат, в нем появилось множество пестрых и несогласующихся решений. Вам, Анатолий Александрович, предстоит устранить допущенные просчеты.

Вы знаете, мне очень часто приносят, от бизнесменов до продвинутых архитекторов, начальников, некоторые проекты некоторых участков города Минска. Извините меня за нескромность – не секрет, что мне приходится самому вникать и разрабатывать целые концепции кварталов и особо злачных мест. Это непорядок. Это не дело. Надо создать группу толковых, продвинутых – я уже говорил вам при назначении – архитекторов, которые хотя бы основные магистрали пропишут, как развивать. Что и где будем строить.

Чтобы сохранить и подчеркнуть уникальную архитектуру Минска, в центре города не будут строить высотные здания. Малоэтажная застройка буквально ближе к человеку. Что касается частного сектора, то такие дома тоже вносят свой колорит. Подчистую сносить их не планируют.

Павел Лучинович, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

В генплане 2016 года 70 % усадебной застройки мы оставляем, а 30 % идет под снос. Но хочу отметить, что сейчас руководством города поставлена задача: мы должны найти способ, чтобы даже те люди, которые находятся в зоне сноса, получили возможность развивать свое жилье. Свой дом – это, конечно, большое дело. Главное – сохранить в нем уют и тепло. Но так происходит далеко не всегда. ЖКХ – лидер в анти-рейтинге минчан. Больше всего жалоб именно в этой сфере. Ситуация не меняется годами. Александр Лукашенко: «Как жаловались люди на плохое коммунальное обслуживание, так и жалуются»

Наталья Шевцова, жительница Минска:

Получается, что эта планка – она короткая, не укреплена. Если ее туда прижать хорошо… Оно все отваливается.

Наталья Николаева показывает результаты почти годового капитального ремонта. На такую дополнительную вентиляцию жители этого дома по улице Голодеда явно не рассчитывали, особенно зимой. Хотя их убеждают: все согласно плану. Верится в это с трудом, особенно, когда у соседей сделано все на совесть.

При этом жители готовы даже разделить финансовое бремя с государством, чтобы решить проблемы. А их немало – сырость в квартирах, плесень, проблемы с вентиляцией. Пока никакого отклика.

Наталья Шевцова:

Писали, собирали подписи и отправили письмо в Администрацию Президента. Люди часто обращаются в Администрацию Президента как в последнюю инстанцию. Но многие вопросы можно было бы решить на месте, если бы чиновники повернулись лицом к людям и боролись с бюрократией.

Еще одна ржавчина, которая буквально проникла во все сферы – коррупция. Иногда ее масштабы на самом деле поражают.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Один из действующих глав районной администрации (кстати, возглавляющий территориальную антикоррупционную комиссию) обнаглел до такой степени, что каждую неделю по четвергам бесплатно получает продуктовые наборы из одного из сетевых магазинов, как будто живет в голодные времена дефицита. Стыдно говорить, но обычные рыба, курица, растительное масло, пельмени и даже мороженое – это набор еженедельного пайка чиновника. Причем заказы поступают не только от него и его жены, но и от их родственников. «Прощения этому не будет». Президенту Беларуси доложили о новых фактах коррупции в Минске Все-таки строительство большого города – это командная работа.

Но ответственность должна быть персональной, уверен мэр Минск. И над этим ему еще придется поработать. Анатолий Сивак рассказал о двух главных моментах работы антикоррупционной комиссии в Минске В то же время судьба города не только в руках властей. Какой будет столица, зависит и от его жителей. То есть от нас с вами.