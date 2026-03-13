МИД Беларуси: если Литве или Польше нужно электричество – наши двери открыты

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об ошибках Евросоюза в отказе от атомной энергетики. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что это не стало открытием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна всегда исходила из того, что энергетическая безопасность должна строиться на реальных потребностях, а не на политической конъюнктуре. И, естественно, в интересах граждан. Что касается Литвы – здесь наблюдается интересная трансформация. Еще 12 марта Островецкая АЭС объявлялась «угрозой» и «инструментом шантажа», рассылались ноты протеста, а сегодня в Вильнюсе всерьез обсуждают, как бы самим обзавестись атомной генерацией.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Видимо, счета за электроэнергию после разрыва БРЭЛЛ оказались убедительнее любых политических лозунгов. Мы только приветствуем осознанное отношение соседей к мирному атому. Беларусь прошла этот путь – под давлением, под санкциями, под бесконечной критикой. Но мы построили современную, безопасную станцию, которая работает и дает результат. Способствует экономическому развитию страны и обеспечивает насущные потребности граждан без серьезных обременений.

В МИД напомнили, что Беларусь по-прежнему готова подставить плечо. Если Литве или Польше нужно электричество – надежное, недорогое, произведенное буквально в двух шагах – наши двери открыты. По-соседски.